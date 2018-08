Partier vil drøfte organdonation på ny efter borgerforslag

Venstre og Socialdemokratiet støtter nuværende ordning, men er klar til at diskutere automatisk organdonation

Et borgerforslag om automatisk organdonation skal i Folketinget, og det giver partier anledning til at tage det etiske spørgsmål op på ny.

Både Venstre og Socialdemokratiet har senest besluttet, at de støtter ordningen, som den er i dag, hvor man aktivt skal tilmelde sig donorregistret.

Men borgerforslaget, der søndag har samlet 50.000 underskrifter, vil få partierne til at diskutere spørgsmålet på ny. Det fortæller de to partiers sundhedsordførere, Flemming Møller Mortensen (S) og Jane Heitmann (V).

- Vi drøfter løbende i Venstres folketingsgruppe gode argumenter for og imod, siger Jane Heitmann og tilføjer.

- Nu er et flertal i gruppens holdning, at vi støtter op om ordningen, som den er nu. Men det er klart, at sådan et forslag her vil give anledning til fornyet drøftelse.

Den socialdemokratiske sundhedsordfører vil også tage det etiske spørgsmål op på ny i partiets folketingsgruppe. Han fortæller, at partiet er klar til at se på nye muligheder, hvis ikke der kommer flere donorer.

- Vi har synes, at det var rigtigt, at den enkelte borger gør op med sig selv, om man vil være organdonor eller ej. Det giver det stærkeste udgangspunkt, for at man træffer den rigtige og velovervejede beslutning.

- Det her borgerforslags mange stemmer må gøre, at vi i ordførerkredsen tager en fornyet drøftelse og vurdering af, hvor tæt vi er på at være nået i mål i forhold til at have organer nok, siger Flemming Møller Mortensen.

I borgerforslaget foreslås det, at man automatisk bliver organdonor, når man fylder 18 år. Hvis man ikke ønsker at være organdonor, vil man aktivt skulle melde sig fra.

/ritzau/