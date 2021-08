Partier vil fjerne krav til kirker og kultur, Messi modtages som messias i Paris, og er der håb i klimakrisen?

Kære læser

Morgensamling kommer i dag en god tur rundt i verden og skal både i kirke, til fodbold, til det antikke Grækenland og finde håb i en ellers temmelig håbløs situation for klodens fremtid. Vi kommer også en tur ud blandt stjernerne.

Vi lægger ud herhjemme, hvor der er noget helt skævt i de coronarestriktioner, der stadig er gældende og betyder, at kirker og kulturliv stadig må leve op til arealkrav og blandt andet afvise sognebørn i dørene. I søndags var eksempelvis 31.297 fodboldfans til fodbold på nationalstadionet Parken i København til kampen mellem FC København og Brøndby IF, hvilket flere præster de seneste dage har undret sig over, når nu de selv kun må være nogle håndfulde til en dåb. Det skal der gøres noget ved nu, mener partierne Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale og Enhedslisten, der kræver øjeblikkelig handling fra regeringen, skriver DR. Og det gælder både kirke- og kulturområdet, som stadig er underlagt krav. ”Der er nogle oplagte mærkværdigheder i de restriktioner, som er tilbage,” siger Stinus Lindgren, der er Radikale Venstres sundhedsordfører.

Faktisk kunne biskopperne have gjort mere for at undgå restriktioner og nedlukninger og have ”bidt mere fra sig”, lyder det fra bispekandidater under et valgmøde, som man kan læse om i dagens Kristeligt Dagblad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Brande fortsætter med at hærge

Vender vi blikket mod syd, er det ikke så meget restriktioner, der kæmpes med i disse dage, men snarere truslen fra et gigantisk flammehav. I Grækenland er flammerne nu ude af kontrol på den græske halvø Peloponnes nær byen Gortynia. Den ødelæggende og livsfarlige ild truer både mennesker og antikke bygninger. Der er sendt sms'er ud til indbyggerne i 19 landsbyer, som opfordrer beboerne til at lade sig evakuere fra området, rapporterer græske medier ifølge Reuters. I landsbyen Pirris på den vestlige side af Peloponnes er huse brændt ned. Brandmænd kæmper for at oprette barrierer, der skal forhindre flammerne i at sprede sig yderligere mod den historiske region Elis, der er hjemsted for Olympia, som var en helligdom i det antikke Grækenland. Kampen mod flammerne sker, mens dele af Middelhavsområdet rammes af ekstreme temperaturer, der kan nå over 45 grader, skriver TV 2. Den højeste temperatur, der er målt i Europa i år, er 47,1 grader, som blev målt i det nordlige Grækenland den 3. august.

Hvor er håbet i klimakatastrofen?

Brande, oversvømmelser og hedebølger, der har ramt Europa denne sommer, sættes i forbindelse med de menneskeskabte klimaforandringer, som er meget værre, end vi gik og regnede med, påpeger FN’s klimapanel i sin nye rapport, der kom denne uge. Her er det værste scenarie, at temperaturerne kan nå helt op på alarmerende ekstra fire grader i dette århundrede. Hvor er håbet i disse apokalyptiske scenarier? Det svarer en række kilder på i Kristeligt Dagblad.

”Rapporten fra FN giver håb, fordi den siger, at vi kan gøre noget nu. Den måde, vi kommer til at leve på, bliver anderledes, men det behøver ikke at være et afsavn. Vi har også oplevet et anderledes liv under corona, men der var også gode ting ved den omstilling,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Ellemann-Jensen vil samle blå blok om 10 principper

Der forsøges også at skabe et håb i dansk politik, nærmere præcist i den blå blok, der længe har haft temmelig svært ved at samle sig om nogen eller noget. Det vil Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu lave om på. Det sker op til partiets sommergruppemøde i Kolding, der starter i morgen. Ti principper er vejen frem, mener formanden, der håber at samle blå blok om en fælles retning og skabe en fælles platform frem mod næste folketingsvalg. Det skriver Politiken. Principperne handler blandt andet om, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, en modernisering af velfærdssamfundet og en stram og konsekvent udlændingepolitik. Foreløbig er der ros til udspillet fra de øvrige blå partier, mens Radikale Venstre efterlyser konkrete forslag på især klimaområdet.

Veteraner skuffede over tilgang til afghanere

I dag fortsætter de politiske forhandlinger om, hvor mange afghanere, der har arbejdet under dansk tjeneste i kampen mod Taleban, Danmark skal evakuere. Er det 10, 40 eller 100? Mens politikerne diskutere antal, er danske veteraner skuffede over tilgangen, skriver Avisen Danmark. ”Der er gået for meget DJØF og politiske holdninger i det. Mens de diskuterer bureaukrati, bliver de afghanere, som hjalp os, mere og mere udsatte. Og det er kun fordi, trusselsniveauet er steget sådan, at de overhovedet rør en finger,” siger Lai Sørensen, der var udsendt som soldat i Helmand-provinsen i Afghanistan og stod skulder mod skulder med afghanske tolke og ansatte. Var det ikke for dem, var mange flere danske soldater kommet hjem i kister,” siger han. Også tidligere forsvarschefer og krigsveteraner har kritiseret regeringen for at sidde på hænderne. ”Det er uværdigt. Politikerne var voksne nok til at sende os i krig. Men de er ikke voksne nok til at tage ansvar bagefter,” siger Lai Sørensen.

Forskning i lunge- sygdomme underprioriteres

Der sker også en politisk underprioriteringen på et andet område: sundhedsområdet, mere specifikt lungesygdomme. For i over ti år har forskning i diabetes modtaget næsten tyve gange så mange frie midler som forskning i lungesygdommen. Omkring 430.000 danskere lider af lungesygdommen kol, og op mod 5500 dør af den hvert år. Lungesygdommene er generelt underprioriteret, og det går ud over patienterne, siger eksperter i Kristelig Dagblad. ”Der er et overordnet mismatch mellem de problemer, vi skal løse, og den finansiering, der er til rådighed til at udvikle løsninger. Det er en udfordring også i et samfundsperspektiv, for vi har alle behov for, at der bliver udviklet gode løsninger mod lungesygdomme,” siger leder af Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital.

Fodboldstjernen Messi rykker til Paris

Messias er kommet til Paris. Sådan lyder en reaktion på en nyhed, der er gået verden rundt og nævnes i stort set alle medier, heriblandt franske Le Monde, og Morgensamling skal ikke være en undtagelse. Det handler om den argentinske fodboldspiller Lionel Messi, som har spillet for Barcelona i Spanien, siden han var 13. Den i dag 34-årige spiller præsenteres i dag som ny spiller i den franske storklub Paris Saint-Germaint, PSG. Skiftet er sket inden for en uge, hvor Messi på et pressemøde grædende måtte fortælle, at den spanske klub ikke længere har råd til at have ham ansat. Det har PSG, og Messi bliver i den franske hovedstad modtaget som en slags frelser, der sammen med en lang række andre store navne skal sikre klubben store sejre. Men historien om Messis klubskifte viser også, hvor forskruet klubfodbolden er blevet, og hvilken ånd og værdier, der egentlig er på spil: Penge. Det kan man læse i Politiken. Og de eneste to klubber, der har råd til en Messi, er statsejede PSG (Qatar) og Manchester City (Forenede Arabiske Emirater), som ”lever i en anden økonomisk verden end selv nogle af Europas største og rigeste klubber.” Messi står til at tjene omkring 260 millioner kroner årligt i Paris.

🆕📸



Les plus belles photos de l'arrivée de Messi à Paris !



❤️💙 #PSGxMESSI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Tid til flotte stjerneskud

Vi bliver blandt stjernerne, blot langt oppe i himlen. De koster ikke noget at se på, men flotte er de. Og i denne tid er der et særligt fænomen, der lyser op på nattehimlen. Det er sten og støv fra en gigantisk komet, som brænder op i mødet med atmosfæren og giver en unik mulighed for at se tusindvis af stjerneskud, især omkring den 12. og 13. august. Himlen vil vrimle med ildkugler og stjerneskud, når meteorsværmen Perseiderne vælter ned gennem atmosfæren, fortæller Cecilie Sand Nørholm, som er astrofysiker på Planetarium, til DR. På en normal nat vil der typisk være mellem to og fem stjerneskud i timen. Under Perseiderne er det tal helt oppe på over 100.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.