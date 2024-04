Partier vil have anerkendt en palæstinensisk stat

Tirsdag skal et forslag om, at Danmark skal anerkende en selvstændig palæstinensisk stat, førstebehandles i Folketinget.

Ifølge De Radikales udenrigsordfører, Christian Friis Bach, er det på høje tid, at det sker.

Ifølge ham rykker anerkendelse af en palæstinensisk stat tættere på i flere lande, og Danmark skal være med:

- Det kan være med til at skabe tro og håb på, at vi kan nå en fredelig tostatsløsning på et tidspunkt, siger han.

Forslaget er fremsat af Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale.

139 medlemmer af FN anerkender en palæstinensisk stat. Men der er ikke mange af landene omkring Danmark, der anerkender en selvstændig palæstinensisk stat. Det er dog tilfældet i for eksempel Sverige.

Heller ikke Danmark anerkender en selvstændig palæstinensisk stat. Danmark ønsker en fredelig tostatsløsning på konflikten.

Men anerkendelse drøftes intenst i flere lande. Blandt andre har Irlands udenrigsminister tidligere i april varslet, at landet forbereder sig på at anerkende en palæstinensisk stat.

Diskussionen har fået fornyet kraft i flere lande på grund af situationen i Mellemøsten efter Hamas' angreb på Israel og Israels modsvar.

- Der er europæiske lande, der har taget de her skridt, og nogle, der taler om det. Danmark skal være med, siger Christian Friis Bach.

Der har været varierende meldinger fra De Radikale igennem årene til spørgsmålet. Christian Friis Bach fastholder dog, at partiet har bevaret samme linje.

Friis Bach nævner, at de rette betingelser skal være opfyldt, før Danmark skal anerkende en palæstinensisk stat.

- Der skal være en levedygtig palæstinensisk stat, der er demokratisk forankret. Der skal være et Israel, der anerkender, at de ulovlige bosættelser står i vejen for en levedygtig palæstinensisk stat.

- Og der skal være fremskridt i de fredsforhandlinger, der kan lede hen imod en varig løsning.

Spørgsmål: Det er jo ting, der ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt. Hvorfor stiller I så forslag om anerkendelse nu?

- Fordi det er et vigtigt signal at sende nu, at vi er klar til at anerkende Palæstina som en stat, og at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at den vision kan blive til virkelighed.

- Vi vil lægge os på linje med en række europæiske lande og nærme os flertallet af FN's medlemsstater. Danmark vil her tage skridt, der vil bringe os det rigtige sted hen, siger Christian Friis Bach.

