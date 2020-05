Mette Frederiksen afviser grænseåbning trods pres fra partier

Statsministeren vil endnu ikke fastlægge et tidspunkt for, hvornår grænserne kan åbne for turister.

Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale presser nu på for en afklaring omkring genåbning af grænserne, så tyske og norske turister kan komme til Danmark.

Grænserne er lukket som følge af coronakrisen, og det har ramt turisterhvervet hårdt.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) har ikke i sinde at åbne grænserne allerede nu.

- Vi kommer ikke til at sætte en dato for grænsespørgsmålet i morgen, det er for tidligt, siger Mette Frederiksen onsdag aften.

Hun er "opmærksom" på grænsespørgsmålet. Men grænseåbningen er i statsministerens øjne et kapitel for sig.

- Det, man sundhedsfagligt rådgiver os om, er, at hvis der kommer en borger ind fra et land, hvor smittetrykket er det samme som i Danmark, er der ikke snævert set en øgning af risikoen ved den borger. Men antallet betyder noget.

- Hvis de pludselig kommer en masse mennesker udefra oven i os, der er her i forvejen, kan det være med til at flytte smitten i negativ retning, siger hun.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, gør ellers sit for at presse Mette Frederiksen til en grænseåbning.

Han vil torsdag forsøge at få fastlagt en dato ved forhandlinger om en yderligere genåbning.

- Når Tyskland drøfter grænseåbning, så er det også nødvendigt, at vi gør det i Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre.

Hos De Radikale efterlyser politisk leder Morten Østergaard et klart svar fra regeringen.

- Nedlukning af grænserne er noget af det, der påvirker bredt på tværs af brancherne. Der er behov for et mere tydeligt svar på, hvad man kan regne med.

- Kan vi tage i mod tyske og norske turister hen over sommeren, eller kan vi ikke? Det skylder vi turistbranchen svar på, siger den radikale leder.

Men står det til statsministeren bliver en grænseåbning altså ikke en del af genåbningens fase to, der ventes at starte mandag den 11. maj.

Partilederne har onsdag aften holdt møde om fase to af genåbningen af landet.

Torsdag morgen forhandler de videre. En samlet plan for fase to af genåbningen af landet forventes at blive præsenteret i løbet af torsdag.

