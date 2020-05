Partier vil have undersøgt forløb omkring nedlukning

Både støttepartier og opposition vil have undersøgt håndteringen af coronakrise. Ønsket er kun blevet styrket.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen har fravristet sig magten over håndteringen af coronaepidemien, lyder kritikken fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Det siger hun på baggrund af Jyllands-Postens afdækning af forløbet omkring nedlukningen af landet 11. marts.

Avisen skriver, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ifølge flere dokumenter ikke anbefalede nedlukning.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde dog netop på det historiske pressemøde 11. marts, at nedlukningen skete på baggrund af "myndighedernes anbefaling".

- Det er jo dybt kritisabelt, at man faktisk ikke har fået de fornødne oplysninger om, hvorfor man lukkede så brat ned og i det hele taget, hvad der er sket, siger Liselott Blixt.

- Man får mistillid til de ministre, der har med det her at gøre, og det ærgrer mig, at man er kommet så langt, siger hun.

Venstre vil ifølge Jyllands-Posten kalde Mette Frederiksen i samråd for at forklare nedlukningen, og De Radikale ønsker en uvildig ekspertgruppe til at undersøge forløbet.

- Hvis den historie står til troende, som den er præsenteret i Jyllands-Posten, så er der spørgsmål, som vi bliver nødt til at få svar på, siger Stinus Lindgreen, der er de Radikales sundhedsordfører.

- Det er jo vigtigt, at hvis vi skal kunne passe vores arbejde, og hvis vi som støttepartier skal kunne støtte op om de beslutninger, der bliver truffet, så skal vi jo vide, hvad grundlaget er.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at få undersøgt forløbet, for det har jo vist sig, at nedlukningen virkede?

- Det er bare afgørende, at vi ved, hvad det er for anbefalinger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne. Det er jo dem, som har den største indsigt i epidemier, siger Stinus Lindgreen.

Allerede i sidste uge har et bredt politisk flertal i Folketinget krævet, at en kommission undersøger håndteringen af coronakrisen for at Danmark er bedre rustet til fremtidige epidemier.

Idéen om en kommission får opbakning fra Enhedslisten, SF, De Radikale, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.

Liselott Blixt pointerer, at forløbet omkring selve nedlukningen også bør blive en del af en fremtid kommissionsundersøgelse.

- Det skulle jo gerne være en hurtigt arbejdende kommission, der undersøger hele forløbet, siger hun.

/ritzau/