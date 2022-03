Partier vil hjælpe russiske soldater som flygter fra krigen

Russiske og hviderussiske soldater, som ikke vil kæmpe i krigen mod Ukraine, skal ligesom ukrainere kunne få hjælp af Danmark.

Det mener flere partier, forud for at regeringen fredag forhandler med Folketinget om en særlov.

Den skal hurtigt gøre det muligt for ukrainere at få opholdstilladelse, så børn kan komme i skole, og forældrene kan komme i arbejde.

- Vi står i den situation, at der både er russiske og hviderussiske soldater, der deserterer og forlader kampene, siger Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede.

- Og dem skal vi selvfølgelig også hjælpe. Det vil være det rigtige at gøre.

Samme melding kommer fra SF forud for forhandlingerne hos Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fredag eftermiddag.

- Vi mener, at de russiske soldater skal have en særlov ligesom ukrainerne får, siger Carl Valentin, som er partiets udlændingeordfører.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at de russiske soldater, som ikke ønsker at slå deres ukrainske brødre ihjel, også har mulighed for at søge asyl i Europa og vide, at de nemt har adgang til landene uden at skulle igennem en træg proces, siger han.

SF opfordrer regeringen til at gå til EU med forslaget om, at de soldater, som flygter eller trækker sig fra krigen, også skal være omfattet af en særlov.

Begge ordførere påpeger, at det måske vil kunne få russiske soldater til at opgive kampen.

- Der kan også være det signal i det, at hvis vi fra vores side er med til at række ud og sige, at de ikke behøver at slå kvinder og børn i ihjel i Ukraine, så er der et alternativ. Det er også en måde, vi kan hjælpe Ukraine på, siger Mads Fuglede.

Britiske og amerikanske efterretningstjeneste har ifølge medier bekræftet, at der er store problemer i den russiske hær, der har invaderet Ukraine.

Der er forlydender om, at nogle soldater vælger at desertere eller nægter at adlyde ordrer.

Samtidig har den britiske avis The Guardian beskrevet, at den russiske organisation Soldatermødrenes Komite får opkald fra mødre til russiske soldater. De fortæller, at deres sønner ikke ønsker at deltage i krigen.

