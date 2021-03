Partier vil øge tempo på forhandling om festivalkompensation

Både røde og blå partier kritiserer regeringen for at være for langsomme i arbejdet med at sikre festivalerne.

Kulturordførere fra begge sider af salen er utilfredse med, at regeringen ikke fremlægger en plan for mulig kompensation af store begivenheder såsom festivaler, der endnu ikke ved, om de kan finde sted til sommer.

Partiernes kultur- og erhvervsordførere har fredag været til møde om kompensationsmodeller i Erhvervsministeriet.

- Der kom ikke så meget ud af det, andet end at vi har fået præsenteret tre tynde slides på en arrangørordning, som på ingen måde er konkret.

- Det er dybt bekymrende, for nu vil både erhvervsministeren og kulturministeren trække det i langdrag og holde bilaterale møder med partierne. Det betyder, at det vil tage alt for lang tid, siger Birgitte Bergman (K).

Tidligere har kulturminister Joy Mogensen (S) selv nævnt 1. marts som skæringsdato for branchen.

Hun har foreslået en tilpasning af arrangørordningen. Den lod sidste sommer arrangører af arrangementer med over 350 samtidige deltagere søge om kompensation for tab af billetsalg, salg af mad og drikke, reklameindtægter og udgifter til kunstnerhonorarer.

Ordningen var tidsbegrænset og er siden udløbet. Den dækkede festivalernes underskud ved aflysning, men ikke tabet af det forventede overskud.

Også hos SF forlod kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk mødet fredag eftermiddag noget slukøret.

- Desværre har vi til min skuffelse ikke fået fremlagt en plan for, hvad regeringen vil med festivalerne.

Venstres kulturordfører, Kim Valentin, er heller ikke tilfreds.

- Der er lavet en model for, hvordan vi på kulturområdet arbejder videre med arrangørordningen, og den er for uambitiøs.

- Man hjalp ikke underleverandørerne sidst, så det skal med i denne omgang, og så skal vi hjælpe vores kulturvirksomheder og foreninger tilbage på fode. Det har vi ikke set en løsning på fra regeringens side, lyder det.

På et samråd torsdag opfordrede kulturministeren festivalerne til forsigtig planlægning.

Men grænsen for, hvor længe festivalerne kan holde aftaler tilbage, er nået. Det siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live, som er brancheorganisation for festivaler og musiksteder, til Politiken.

Dansk Live efterlyser også en plan for, hvordan festivalerne kan forvente at være dækket ind i tilfælde af aflysninger.

