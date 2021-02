Ellevte time: Flertal vil revidere epidemilov til efteråret

Dagen før den kritiserede epidemilov ventes vedtaget, er der flertal for at revidere loven 15. oktober.

Den epidemilov, som tirsdag forventet bliver stemt igennem i Folketinget, skal ses grundigt efter senest til efteråret.

Det mener et flertal af partierne på Christiansborg i ellevte time. Det er Venstre, der ifølge Jyllands-Posten og Politiken har stillet et ændringsforslag til loven, som tirsdag skal tredjebehandles.

Partiet mener, at epidemiloven skal revideres senest 15. oktober.

- Der kan sagtens være uhensigtsmæssigheder rundt omkring og ting, der ikke er blevet fanget. Det her har haft en meget hastende karakter, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til Jyllands-Posten.

Den nuværende epidemilov, som blev vedtaget på bare én dag i marts sidste år umiddelbart efter nedlukningen på grund af coronavirus, ophører 1. marts.

Flertallet består af De Konservative, Enhedslisten, Radikale og Dansk Folkeparti, der støtter op.

Venstres forslag kommer efter flere historier, hvor elementer i loven er blevet kritiseret af eksperter. De mener, at loven er for vidtgående og indeholder for megen usikkerhed for borgere.

Herunder muligheden for at overvåge borgere i for eksempel fitnesscentre eller på biblioteker.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, bakker op om Venstres forslag.

- Der er rejst noget utryghed om datasikkerhed. Det er klart, at det skal vi have fuldstændig på plads. Det er helt utrolig vigtigt for den enkelte, at ens data bliver behandlet korrekt, siger han til Jyllands-Posten.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, oplyser til Ritzau, at partiet bakker op om Venstres forslag om at revidere epidemiloven til efteråret.

Også Enhedslisten bakker op, bekræfter coronaordfører Peder Hvelplund til Ritzau.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skriver på Facebook, at hendes parti vil have, at loven skal indeholde en såkaldt solnedgangsklausul, så den udløber 1. juli.

En solnedgangsklausul er en bestemmelse, der fastslår, at en lov eller en politisk vedtaget ordning automatisk udløber eller tages op til revision efter et bestemt tidsrum.

Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil stemme imod epidemiloven, som uanset hvad ventes at blive stemt igennem med stort flertal.

