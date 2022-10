Partier vil sænke husstandes gasafgift til EU's minimum

Venstre vil hjælpe de omkring 400.000 husstande, der i dag har gasfyr, ved at sænke gasafgiften til EU's minimumssats.

Det siger partiets finansordfører, Troels Lund Poulsen.

- Vi synes, at der er brug for en umiddelbar håndsrækning nu til de cirka 400.000 husstande, der har gasfyr. Der er brug for at gøre en ekstraordinær indsats for dem, siger han.

Konkret foreslår Venstre, at afgiften sænkes til 8,8 øre per kubikmeter naturgas. Det skal gælde fra 1. januar 2023 og i et halvt år frem.

Imens ventes afgiften ifølge partiets beregninger at være godt 2,5 kroner per kubikmeter fra næste år, hvis ikke afgiften sænkes.

Hvor meget det reelt vil betyde for den enkelte husstand, er svært at sige.

- Det kommer an på, hvor meget gas man bruger, siger Troels Lund Poulsen.

- Men det her vil jo betyde, at man tager noget af prisen af den gasudgift, man har. I hvert fald mindst ti procent. Så det her er et skridt i den rigtige retning.

Venstre anslår, at det vil koste omkring 1,4 milliarder kroner at nedsætte gasafgiften til EU's minimumssats.

Pengene vil partiet tage fra midler, som staten har sparet på ikke at skulle betale støtte til vedvarende energi grundet høje energipriser.

Samtidig er der et bredt politisk ønske om, at flere borgere i Danmark skal udskifte gasfyr med en varmepumpe.

Troels Lund Poulsen mener dog ikke, at en eventuel afgiftsnedsættelse fjerner incitamentet til at skifte varmekilde for husstande, der i dag har naturgas.

- Det her er en håndsrækning i en umiddelbar situation, som er svær. Det er ikke sådan, at det er enten eller. Det er både og.

- Der er stadig en meget stor tilskyndelse til at få en anden opvarmningsform end gas, siger ordføreren.

Venstres forslag går umiddelbart godt i spænd med de krav til en eventuel kommende blå regering, som Dansk Folkeparti har fremsat.

Her har partiet som en del af en inflationshjælpepakke foreslået, at afgiften på gas og fyringsolie skal fjernes midlertidigt. Det skal gælde fra 1. december, sagde formand Morten Messerschmidt (DF) lørdag til Berlingske.

Når Venstre anslår, at det kan blive fra årsskiftet, er det dog ifølge Troels Lund Poulsen, fordi folketingsvalget og en efterfølgende regeringsdannelse skal klares først. Samtidig skal det ikke hastes igennem, siger han.

- Det er for at sikre, at det kan implementeres, så vi sikrer, at der ikke sker en ny skandale som med varmechecken. Vi stiller det her i udsigt, så folk kan vide, at det her er noget, de vil kan regne med.

Også SF har foreslået, at gasafgiften sættes ned. Det skal gælde i fyringssæsonen i vinteren 2022-2023, mener partiet.

- Når temperaturen falder, og vi går de koldere måneder i møde, bliver vi nødt til at hjælpe de danskere, hvor opvarmningen bliver dyrest.

- Det vil det være de steder, hvor gas desværre stadig er opvarmningskilde, og det er ikke de menneskers skyld, at der nu er knaphed på gas, og priserne eksploderer, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Ifølge SF beregninger vil forslaget betyde 4000 til 6000 kroner mere til en husstand alt efter boligens forbrug.

/ritzau/