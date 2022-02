Partier vil stoppe statens milliardindtægter på studielån

Fra 2017 til 2021 har den danske stat fået godt 2,8 milliarder kroner ind i renteindtægter fra studerende.

Det viser et nyt svar fra Folketingets skatteudvalg, skriver Information.

Det drejer sig om 120.000 studerende, der optager studielån og derefter betaler renter på det.

Beløbet op de 2,8 milliarder kroner er næsten en fordobling fra perioden 2011 til 2016. Her var renteindtægterne ved studielån på 1,5 milliarder kroner, skriver Information.

Uddannelses- og forskningsministeriet forventer også at tjene godt to milliarder kroner på studielån de næste fire år. Det viser et svar til Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Men det er problematisk, at staten tjener så mange på studielån til studerende. Det mener flere af regeringens støttepartier samt Dansk Folkeparti.

Enhedslisten vil stille et beslutningsforslag om at sænke renten på studielån. Partiet mener, at det ikke skal være "en forretning for staten at gældsætte studerende". Det siger Victoria Velásquez, Enhedslistens uddannelsesordfører, til Information.

Hos støttepartiet SF er man enige med Enhedslisten.

- Vi skal sørge for, at vi ikke får mennesker ud på arbejdsmarkedet med høj gæld, derfor bakker vi op om Enhedslistens forlag om at sænke renten på studielån, siger SF’s uddannelsesordfører Astrid Carøe til Information.

Mens man læser, er studielånsrenten på fire procent. Herefter falder den til én procent over diskontoen, der hvert år aftales ved finanslovsforhandlingerne, skriver Information. Er det ikke muligt at tilbagebetale sit lån til tiden, stiger renten til 7,55 procent.

Men ikke alle partier ønsker at røre ved renten. Venstre og De Radikale mener, at det er rimeligt med en studielånsrente på de fire procent.

Venstre vil dog gerne forsøge at se nærmere på, hvad det har af betydning, hvis renten ændres i forhold til de studerendes lån.

Det siger partiets uddannelsesordfører, Ulla Tørnæs, til Information.

Imens mener uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), at renteniveauet er lavt.

- Den nuværende rentesats er fortsat lav, og uddannelsessøgende kan optage SU-lån uden krav om sikkerhedsstillelse eller pant til forskel fra andre typer lån, siger han i en mail til mediet.

/ritzau/