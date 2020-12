Partier vil undersøge Rigspolitiets rolle i minksag særskilt

Kommission skal se på det politiske ansvar, men ikke politiets, som flere partier vil have undersøgt særskilt.

Rigspolitiets omstridte rolle i minksagen og nedgravning af døde mink i massegrave bliver ikke en del af den kommission, som et flertal i Folketinget nedsætter.

Sagerne kan dog blive undersøgt særskilt. De er udelukket for at afgrænse arbejdet for den hurtigarbejdende kommission, så det er det politiske ansvar, der undersøges på det år, der er afsat.

- De andre ting skal også undersøges, og det kan jeg love jer, at det vil de blive. Vi har heldigvis mange redskaber i den parlamentariske værktøjskasse, siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) efter et møde.

Et flertal i Folketinget har mandag aftalt at nedsætte en granskningskommission, som er en ny slags undersøgelseskommission. Den refererer til Folketinget og får fra april et år til at undersøge minksagen.

Regeringen meddelte i november, at alle mink skal aflives, men siden kom det frem, at lovgrundlaget manglede.

- Den store skandale her er skandalen for folkestyret. Man har en regeringen med en statsminister i spidsen, der træffer så voldsom en beslutning med så store menneskelige omkostninger, som ender med at koste en halv storebæltsbro.

- Uden at have styr på om det var lovligt. Hvordan det kan ske, er den største skandale, og derfor skal hovedfokus være der, siger Karsten Lauritzen.

Tidligere har kommissioner brugt årevis på at undersøge forskellige sager, men denne kommission får kun et år, og derfor afgrænses arbejdet.

Flere partier vil dog også gerne have belyst, hvordan det kunne ske, at politibetjente var instrueret i at ringe til minkavlere med raske dyr og presse på for at få dem til at aflive dem, selv om lovgrundlaget ikke var på plads.

Socialdemokratiet havde gerne set, at Rigspolitiets rolle havde været en del af undersøgelsen. Men partiets retsordfører Jeppe Bruus (S) svarer ikke på, om partiet så vil have undersøgt tingene særskilt.

- Det er lidt spekulativt, for det er ikke konkretiseret endnu. Men når vi nedsætter en kommission til at se på den tidsperiode, så er det helt naturligt at få det med. Jeg undrer mig over, hvorfor det er vigtigt ikke at få den del ind i undersøgelsen, siger han.

Undersøgelsen, der er vedtaget mandag, skal heller ikke tage stilling til, om aflivning af mink var det rigtige at gøre ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.

/ritzau/