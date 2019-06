Partierne skal til dronningen klokken 14

Thorning har indgivet sin afskedsbegæring, og nu skal partilederne en tur på Amalienborg.

Fredag klokken 14 skal repræsentanter for de politiske partier møde op på Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, hvem de peger på som landets kommende statsminister.

Det meddeler hoffet efter, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fredag formiddag har indgivet sin regerings afskedsbegæring.

På baggrund af de råd, som dronningen modtager af Folketingets partier, kan hun gøre to ting:

Enten kan hun udpege den person, der har flest mandater bag sig, som forhandlingsleder, eller også kan hun pege direkte på en person, som får til opgave at danne en ny regering med sig selv som statsminister.

Vælger dronningen at udpege en forhandlingsleder, skal forhandlingslederen forsøge at få et flertal bag sig, der er stort nok til at danne en ny regering - eller sikre, at der ikke er et flertal imod regeringen.

Lykkes det ikke, kan man forestille sig en dronningerunde mere.

Dronningens rolle i regeringsdannelsen er af fuldstændig formel karakter.

Det står på forhånd klart, at Venstres formand Lars Løkke Rasmussen har flertal bag sig til at danne regering.

Valget torsdag gav 90 mandater til de partier, der bakker op om ham.

En mindre forsamling af nysgerrige borgere fredag taget opstilling for at se Helle Thorning-Schmidt ankomme til det rituelle farvelbesøg hos dronning Margrethe.

Men de nysgerrige fik nu ikke meget at se. Thorning kørte blot ind på slottet i en bil med tonede ruder, og under ti minutter senere forlod hun igen Amalienborg uden så meget som at rulle bilruden ned.