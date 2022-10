Partiet Stram Kurs kommer ikke på stemmesedlen

Rasmus Paludan stiller op til Folketinget som løsgænger, da Stram Kurs ikke kan nå at opstille.

Stram Kurs kommer ikke på stemmesedlen, når danskerne skal sætte deres kryds i stemmeboksen 1. november.

I stedet stiller partileder Rasmus Paludan op som løsgænger på Sjælland. Det oplyser han i en sms til Jyllands-Posten.

- Fristen er sprunget for partiet, så jeg er på som løsgænger, skriver han til mediet.

Stram Kurs stillede op til folketingsvalget i 2019 og var med 1,8 procent af stemmerne tæt på at nå over spærregrænsen på to procent.

I 2020 blev partiet udelukket fra at samle vælgererklæringer, fordi det ifølge Valgnævnet havde snydt med indsamlingen.

Afgørelsen fra Valgnævnet udløste to og et halvt års karantæne. Først fra 3. oktober i år har Stram Kurs igen kunnet indsamle vælgererklæringer, skriver Jyllands-Posten.

Frem til nu har Stram Kurs 65 godkendte vælgererklæringer. Derudover har 502 borgere igangsat en erklæring, oplyser Indenrigs-og Boligministeriet til Jyllands-Posten.

Det tager syv dage fra start til slut at afgive en vælgererklæring. Da fristen for at stille op til valget er mandag 17. oktober, kan partiet ikke længere nå i mål.

For at kunne stille op som løsgænger kræver det 150 underskrifter fra stillere i den storkreds, som en kandidat vil opstilles i.

For at blive valgt til Folketinget som løsgænger kræver det omkring 20.000 personlige stemmer. Det har ingen opnået siden Jakob Haugaard i 1994.

Fristen for at nå de påkrævende underskrifter og anmelde sit kandidatur som løsgænger er 21. oktober.

I september forsøgte Rasmus Paludan med partiet Stram Kurs at blive valgt til det svenske parlament, Riksdagen.

Med 156 stemmer ud af 6.477.794 afgivne stemmer, lykkedes det ikke Stram Kurs at få et af de 349 sæder i det svenske parlament.

/ritzau/