Partiformand kalder debutvalg for Danmarksdemokraterne uforudsigeligt

Danmarksdemokraterne er søndag for første gang på stemmesedlen ved et Europa-Parlamentsvalg.

Partiformand Inger Støjberg, der stemmer på hjemmebanen i Hadsundhallerne, håber på, at partiet får valgt mindst én kandidat.

- Jeg håber rigtig meget på, at vi får en valgt, og at det bliver Kristoffer Storm (partiets spidskandidat, red.).

- Men jeg synes, det er et enormt uforudsigeligt valg for et nyt parti som vores. Men vi kæmper til det sidste.

Partilederen fik valgkampen afbrudt, da hun for nogle dage siden pludselig fik meget ondt i maven.

Det viste sig, at hun skulle have blindtarmen fjernet.

Lørdag var hun dog på benene igen for at føre valgkamp.

For Danmarksdemokraterne, der blev stiftet i 2022, er det et vigtigt valg, betoner hun.

- Det er stor dag og en ekstrem spændende dag for os. Nye partier har ofte svært ved at blive valgt ved deres første europaparlamentsvalg. Det har vi set historisk set.

Hun mener, at valget til Europa-Parlamentet er mere uforudsigeligt, end det plejer at være.

- Jeg synes, det er et enormt uforudsigeligt valg. Der er meget, der tyder på en lav stemmeprocent. Alene det gør det mere usikkert.

- Den anden del er, at vi er et nyt parti, og det kan være svært at sige, om vi kommer ind eller ej.

Hun er ved stemmeafgivningen ledsaget af partiets spidskandidat, Kristoffer Storm.

Han er byrådsmedlem i Aalborg og rådmand for området Senior og Omsorg.

Partiet mener, at Danmark har fordele af at være med i det europæiske samarbejde, men at EU blander sig for meget.

Derfor vil partiet rulle EU’s magt tilbage, så det europæiske samarbejde koncentreres om nogle kerneopgaver, blandt andet at få styr på flygtningesituationen og styrke EU’s ydre grænser.

Danmarksdemokraterne har ikke peget på, hvilken gruppe i parlamentet, man vil søge optagelse i, hvis det lykkes at få en repræsentant valgt.

Det vil man først tage stilling til, når valgresultatet kendes, lyder det fra Støjberg.

- Vi vil ikke sidde i grupper, hvor der er mennesker, der ikke kan finde ud af at tage afstand fra Putin.

- Det, kan vi se, er fælles i grupper både til højre og venstre side, at der er enkelte elementer, der ikke kan finde ud af det. Vi er entydigt på Ukraines side i den her sag, og det vil også afspejle sig, når vi skal vælge gruppe.

