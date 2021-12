Partiformand Søren Pape Poulsen er blevet gift

Formand for Konservative Søren Pape Poulsen er blevet gift med Josue Medina Vasquez.

Det oplyser Søren Pape Poulsen til Ekstra Bladet.

- Det er helt rigtigt. Vi er blevet viet på rådhuset, skriver han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Partiformanden siger også til Ekstra Bladet, at parret ikke har sagt til nogen, at de er blevet gift, og at mange af deres venner og bekendte derfor får sig en overraskelse, når de læser om ægteskabet.

Søren Pape Poulsen fortæller, at kun hans forældre var med til vielsen, der altså foregik under særdeles private omstændigheder.

Han vil til Ekstra Bladet ikke oplyse vielsesdatoen.

Ifølge Ekstra Bladet har Josue Medina Vasquez taget partiformandens efternavn, så de nu begge hedder Poulsen.

Af Søren Pape Poulsens hjemmeside fremgår det, at han og Josue Medina Vasques mødte hinanden i Bruxelles i 2013.

Parret har ifølge en klumme i Berlingske været forlovet siden 2015 og brylluppet er blevet udsat flere gange.

I 2017 sagde Søren Pape Poulsen eksempelvis, at parret havde planer om at lade sig gifte i 2018.

Søren Pape Poulsen understreger over for Fyens Stiftstidende, at det var vigtigt for dem begge at blive gift i en kirke.

For Josue Medina Vasquez, der kommer fra den Dominikanske Republik, var det vigtigt, fordi to mænd ikke bare bliver gift, der hvor han kommer fra, sagde Søren Pape Poulsen i 2017.

Og kirkedrømmen lever endnu, fastslår partiformanden over for Ekstra Bladet.

Han siger, at de stadig planlægger at blive gift i Viborg Domkirke, og at det bryllup for dem vil være "det rigtige bryllup".

Nyheden om Søren Pape Poulsen kommer samme dag, som Politiken bringer et stort interview med den konservative partiformand.

I interviewet siger han blandt andet, at han ikke har indgået en aftale med Venstre om en fælles statsministerkandidat fra blå blok inden næste folketingsvalg.

I stedet mener Pape, at det skal være den kandidat med flest mandater i ryggen fra blå blok samlet, der skal være forhandlingsleder, hvis der er blåt flertal.

Søren Pape Poulsen har ikke officielt meldt sig som statsministerkandidat.

Politisk kommentator Hans Engell mener dog, at han med udmeldingen i Politiken er ved at køre sig selv i stilling som en mulig fremtidig statsminister.

/ritzau/