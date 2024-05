Partileder forbigik Hamas-angreb i tale: Næppe en nyhed mere

Det blev mødt med stor begejstring i Alternativet, da politisk leder Franciska Rosenkilde lørdag fordømte Israels angreb mod den militante bevægelse Hamas og den civile palæstinensiske befolkning i Gaza.

I sin landsmødetale skosede hun den danske regering for indledningsvist at stå på "den forkerte side af historien". Hun nævnte ikke selv, at det, der udløste krigen, var den militante bevægelses angreb på Israel 7. oktober.

- Jeg tænker, at jeg har nævnt det. Det er over et halvt år siden, det er næppe en nyhed mere. Jeg har også taget afstand fra Hamas' terrorangreb 7. oktober, men det er ikke det, vi taler om mere, siger hun bagefter om talen.

- Nu taler vi om Israel, hvor det efter alt at dømme ligner et folkemord mod den civile, palæstinensiske befolkning, som primært er unge og børn. Det skal vi som Danmark tage afstand fra, og derfor er det det, der var vigtigt for mig at tale om.

Krigen har varet syv måneder. Den brød ud, efter at Hamas angreb Israel, dræbte cirka 1200 mennesker og tog 250 gidsler 7. oktober sidste år.

Siden gik Israel ind i Gazastriben, og foreløbig har krigen kostet knap 35.000 palæstinensere livet, lød det lørdag fra de Hamas-kontrollerede myndigheder.

Israel hævder, at Hamas har op til 4000 krigere, som skal nedkæmpes i Rafah i Gazastriben.

Franciska Rosenkilde holdt en forholdsvis kort tale, hvor hun fordømte Israels handlinger, men ikke den militante bevægelses. Hun afviser efter talen, at hun kunne have gjort plads til det.

- Jeg er ikke så vild med at gentage mig selv, andet end når det handler om den grønne omstilling. Jeg har taget afstand fra Hamas, det er så fint, det ligger der. Det har jeg gjort, det behøver jeg ikke gøre igen, siger hun.

Spørgsmål: Er der nogen grund til ikke at tage det med?

- Jeg vælger at fokusere på det, vi ser lige nu og her, og det ligner en krigsforbrydelse og folkemord, som primært går ud over børn og helt uskyldige civile palæstinensere, samtidig med at vi har en regering, som ikke tager tydeligt afstand fra det, siger hun.

Da de godt 150 delegerede på landsmødet fik mulighed for at kommentere talen, gik Carsten Sohl fra Varde på scenen for at rose talen og kalde den et "vendepunkt", da Alternativet tager "klar stilling".

Statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har kritiseret Israels vedvarende angreb, men Carsten Sohl kalder dem tvetydige.

- Vi har så mange politikere i Danmark, som tvetydigt synes, der skal ske noget, men de holder stadig ved, at Israel skal kunne gøre det ene og andet, siger han efter sit indlæg.

Carsten Sohl medgiver, at Franciska Rosenkildes tale også kan kaldes "tvetydig".

- Jo, det kunne vi godt, men det er begrænset, hvor meget tid vi har, og hun havde så mange andre gode budskaber. De fleste ved godt, hvordan det hænger sammen, vi kan godt huske 7. oktober, da krigen startede, og hvad Hamas gjorde, siger han.

Han hæfter sig ved Enhedslistens årsmøde sidste weekend, hvor en række forslag om at ændre Enhedslistens politiske linje om Israel og Gaza blev nedstemt.

Politisk ordfører Pelle Dragsted (EL) kritiserede i sin tale den "brutale krig mod Gazas civilbefolkning" og "Hamas' bestialske terrorangreb", men i visse dele af baglandet er der en mere propalæstinensisk linje.

