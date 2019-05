Partileder Paludan glæder sig over kurs mod Folketinget

Stram Kurs står til at komme i Folketinget. Ifølge partilederen er opbakningen måske større, end man kan måle.

Partileder Rasmus Paludan er glad for, at Stram Kurs med 2,4 procent af stemmerne har retning mod Folketinget i en ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Den statistiske usikkerhed er på 0,9 procentpoint, så partiet ligger mellem 1,5 og 3,3 procent. Spærregrænsen er på to procent.

Det kan endda være, at det kontroversielle parti kommer ind med mere, end målingen viser, lyder forudsigelsen fra partilederen.

- Det er selvfølgelig glædeligt. Jeg tager ikke noget for givet, men det kan være, at vi kommer ind med mere. Der er mange højreorienterede, der ikke siger, at de stemmer på Stram Kurs, siger Rasmus Paludan.

Partiet mener, at islam skal forbydes og vil sende alle ikkevestlige personer med asyl, som ikke oprindeligt er statsborger, ud af landet.

Partiets stifter er dømt for racisme i en sag, han har anket til landsretten.

Stram Kurs har indsamlet tilstrækkeligt med vælgererklæringer, men er endnu ikke blevet endeligt godkendt til at stille op.

Det er lykkedes partiet at skrabe erklæringerne sammen hurtigt, fordi det har omgået en regel om, at der skal være en periode med betænkningstid.

Hullet bliver først lukket i 2020.

Rasmus Paludan henviser til, at partiet fik medvind efter uroligheder på Nørrebro i København, hvor flere blev anholdt for optøjer, da Stram Kurs ville demonstrere midt i april.

- Bøllerne på Nørrebro gik amok, så skete der det, som jeg lidt havde forudset. Jeg havde ikke forudset, at det ville gå så hurtigt, jeg havde ikke forudset omfanget, men jeg havde forudset, at vi ville få meget mere medvind, når hele Danmark blev opmærksom på, hvad vi mente, og at vi fandtes, siger partilederen.

Partiet står dermed til at få fire mandater i Folketinget, hvilket betyder, at der skal besættes fire pladser.

- Vi har annonceret syv kandidater. Men der kommer mange flere. Jeg vil gerne lukke listen, når vi når 20-30. Der er masser, der gerne vil være kandidater. Det er mere at finde de rigtige, siger Rasmus Paludan.

Han fik for nylig karantæne fra Facebook for at overtræde reglerne, ligesom han er sigtet i en ny sag for at komme med racistiske ytringer i en video på videotjenesten YouTube.

/ritzau/