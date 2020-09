Partileder til Mette F.: Jeg er ikke indvandrer - jeg er dansker

Sikandar Siddique står i spidsen for Frie Grønne og retter straks kritik af statsministerens sprogbrug.

Det nyetablerede parti Frie Grønne vil ifølge sig selv være Danmarks "klimaansvarlige og antiracistiske parti", og partileder Sikandar Siddique retter i sin præsentationen af partiet med det samme fokus på det sidste.

Og med et klart budskab til statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg er nok det, statsministeren tænker på, når hun taler om "indvandrerdrenge".

- Men kære statsminister. Jeg er ikke indvandrer. Jeg er lige så dansk, som du er. Det eneste, jeg er indvandret fra, er Rigshospitalet.

- Jeg er lige så dansk som dig, kære statsminister, siger Siddique.

Han henviser med stor sandsynlighed til Socialdemokratiets sommergruppemøde i sidste måned. Her sagde Mette Frederiksen blandt andet, at der er danskere, som er utrygge.

Nogle af dem tør end ikke gå ned i deres vaskekælder, og andre er utrygge ved at tage S-toget i København om aftenen, sagde hun.

- Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, sagde Mette Frederiksen.

- Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaskekælder, og man skal ikke gå uden om indkøbscentrene på den københavnske vestegn, tilføjede hun.

Efterfølgende var Siddique ude med riven i forhold til statsministerens udtalelse. Kritikken gentager han mandag i forbindelse med præsentationen af det nye parti.

Sammen med de tidligere Alternativet-medlemmer og nuværende folketingsmedlemmer Uffe Elbæk og Susanne Zimmer samt tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld har Siddique stiftet Frie Grønne.

