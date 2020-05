Partiledere gør klar til genåbningsforhandlinger onsdag

De borgerlige partier og De Radikale presser på for få genåbnet grænsen for turister. SF har fokus på de unge.

Antallet af smittede med corona er så lavt, at sandsynligheden for at møde en smittet er "ganske lille".

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge. På den baggrund gør partilederne nu klar til forhandlinger om en yderligere genåbning.

Flere partiledere oplyser, at de fortsat ikke har fået en indkaldelse med tid og sted for forhandlingerne. Men de skal gennemføres onsdag forud for Kristi himmelfartsferien, har Mette Frederiksen tidligere gjort klart.

Forud for forhandlingerne er partiledernes ønskeliste til yderligere genåbning lang.

SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at hendes fokus især vil være på de unge:

- SF vil kæmpe for, at de unge får mulighed for at vende tilbage til et mere normalt liv. Det står højt på vores ønskeseddel, at 1. og 2. g'erne får mulighed for at komme tilbage i skole før sommerferien. Og at vi får genstartet både højskolerne og kulturlivet generelt, siger Pia Olsen Dyhr.

