Partiledere i debat strides om at finde penge til klima

Størstedelen af partilederne mener, at der skal gøres mere for klimaet, men er uenige om, hvor pengene findes.

Partiledere kæmper for at score de grønne stemmer frem mod valgdagen om to dage.

Men det er straks sværere for de 13 partiledere i en debat mandag aften på DR at pege på, hvor pengene til den grønne omstilling skal findes.

- Vi skal lave en omstilling, det skal ske straks, Danmark skal være foregangsland, og det kan ikke gå hurtigt nok. Men hvor kommer pengene fra, for det her er et projekt for op mod 60 milliarder kroner, siger partileder Klaus Riskær Pedersen fra partiet af samme navn.

Han vil beskatte kapitalmarkedet og erhvervslivet, så regningen ikke ender hos den almene skatteborger.

Det er den næstsidste partilederdebat, inden vælgerne skal afgive deres stemme onsdag. Den sidste er tirsdag på TV2.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er skuffet over, at publikum klapper af, at det er afgifter, der skal finansiere den grønne omstilling.

- I klapper af klimaskatter og flyafgifter og alt muligt andet, men pengene skal være der.

- En af hovednøglerne er, at vi har en vækstorienteret politik, der gør Danmark rigere, siger Løkke.

De Radikales leder, Morten Østergaard, vil bruge landbrugsstøtten til at udlægge mere natur og lægge afgifter på flyrejser.

- Vi vil gerne lægge en afgift på flys forurening. Flytrafik kommer ikke til at gå af mode, men vi skal have en CO2-afgift.

- Det betyder, at de flyselskaber der investerer i grøn energi bliver belønnet, mens jeg skal betale mere, hvis jeg flyver med Ryan Air, siger Morten Østergaard.

En mulig løsning vil være at sætte de grønne afgifter ned, mener Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen.

- Vi kan løse det her for Danmarks vedkommende uden de store problemer, vores problem er at udbrede det til resten af verden.

- Det du skal gøre er at sørge for at gøre det billigere at bruge det grønne og sænke afgifterne. Men det kræver, at vi finder, prioriterer og sænker afgifterne på det, der er grønt, siger han.

Det hele er en gang overbudspolitik, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

- Det er en gang udenomssnak. I den her valgkamp har man bare lagt CO2-reduktion oven på CO2-reduktion, og så taler man ud i det blå, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, står til at blive Danmarks næste statsminister ifølge meningsmålinger, og hun glæder sig at smøge ærmerne op.

- Nu har vi i denne utroligt lange valgkamp snakket, snakket og snakket, men godt den snart er slut, for nu skal vi snart i gang med at handle. For vi har travlt, for Danmarks CO2-udledning steg sidste år, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/