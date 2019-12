Partiledere kritiseres for at underminere retsstat efter aktion

Med mistanke om forberedelsen af et terrorangreb foretog politiet 11. december flere anholdelser.

Flere forsvarsadvokater retter nu kritik mod folketingsmedlemmer og partiledere for at "underminere retsstaten".

Det skriver Berlingske.

Kritikken går på, at politikere var for hurtige til at konkludere på sociale medier, at de anholdte i en landsdækkende politiaktion i forrige uge er skyldige i at have forsøgt at begå terror i Danmark.

- Man går ud, inden man har noget nærmere kendskab til indholdet, og så roser man aktionen ud fra en kendsgerning om, at det er folk, der er skyldige.

- Og det har man på ingen måde belæg for på det stadie, siger Kristian Mølgaard, der er formand for Foreningen af Forsvarsadvokater, til Ritzau.

11. december kunne Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, fortælle, at man havde ransaget 20 adresser og anholdt en lang række personer i en landsdækkende aktion.

Personerne havde man mistænkt for at planlægge terror.

Efter aktionen røg flere politikere og partiledere til tasterne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) takkede politi og efterretningstjeneste for at "bekæmpe dem, der truer os":

- Det er takket være dem, at vi ikke er blevet ofre for flere terrorangreb på dansk jord. Det fik vi bekræftet med gårsdagens aktion, skrev statsministeren på Facebook.

Mette Frederiksen fik opbakning fra De Radikales leder, Morten Østergaard. Han roste på Twitter myndighederne for at være "så dygtige og årvågne, at et terrorangreb kan afværges, som det er sket i dag. Stærkt arbejde".

Kristian Mølgaard mener, at politikerne med sådanne udtalelser kommer til at blande sig i den dømmende magt, domstolenes, arbejde.

- De er uskyldige, indtil nogen måtte være dømt. Og der mener jeg, at man som politiker kreerer et pres og en opfattelse rundt i samfundet, som man ikke har fuldstændig belæg for på det tidspunkt, siger han.

I tilfældet med den landsdækkende politiaktion 11. december fik udtalelser som Mette Frederiksens og Morten Østergaards ikke kun givet indtrykket af, at de anholdte er skyldige.

Opslagene gav også indtrykket af, at politiet afværgede et terrorangreb.

Det kan man heller ikke konkludere, siger Kristian Mølgaard.

- Jeg har intet at indvende mod, at man roser, at politiet og efterretningstjenesten er om sig.

- Men den konklusion, som man bygger ind i de udtalelser, man kommer med, går på, at politiet har afværget et angreb. Og det har man ikke noget belæg for at sige, siger han.

Flere af de sigtedes forsvarsadvokater står også bag kritikken mod politikere og partiledere, skriver Berlingske.

/ritzau/