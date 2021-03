Partiledere skeptiske efter tidligere fejlskud i beregninger

Efter at de seneste beregninger for genåbning ikke holdt stik, tager flere partier markante forbehold.

Ved de seneste forhandlinger af genåbning viste estimaterne for, hvor mange indlagte, det ville føre til, langt fra at blive til virkelighed. Derfor tager en stribe partiledere nu betydeligt flere forbehold for beregningerne end tidligere.

Det fortæller de på vej ind til forhandlinger om genåbning i Statsministeriet torsdag.

- Vi tillægger beregningerne mindre og mindre vægt. Vi mener, at der er evidens for, at vi er blevet positivt overrasket af virkeligheden i forhold til prognoserne, siger formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og fortsætter:

- Sidste gang viste det sig, at der rent faktisk var plads til at åbne mere. Regeringen må i langt højere grad acceptere den usikkerhed.

I februar regnede Statens Serum Institut sig frem til, at den delvise genåbning af butikker og skoler ville føre til 870 indlagte i midten af april.

Men siden da er antallet af indlagte faldet voldsomt fra omkring 400 til under 200.

- Vi skal lytte til de estimater, vi har. Men vi skal anerkende, at det er prognoser. Og at de prognoser ikke har vist sig at være helt anvendelige indtil videre.

- Og så skal vi i højere grad se på, hvordan virkeligheden ser ud, når det kommer til smittede og indlagte, siger formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen før forhandlingerne.

De Konservatives Søren Pape Poulsen siger, at han anerkender, at beregningerne bliver mere og mere præcise.

- Jeg tager de her beregninger som et bud. Ikke som noget, vi skal holde os 100 procent til. Og jeg tillader mig at mene, at de er politiske valg at træffe, siger han.

Statens Serum Institut har denne gang indregnet eksempelvis sæsoneffekter, hvilket har påvirket estimaterne markant. Og det kvitterer flere partiledere for.

- Beregningerne er usikre. Og det gør myndighederne og dem, der sidder og regner, også meget klart. Omvendt må man sige, at de er blevet bedre og bedre til det.

- Det er det bedste vi har. Så jeg synes, vi bliver nødt til at tillægge fagligheden meget vægt, siger politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen, mens Enhedslistens Mai Villadsen siger:

- Vi bliver nødt til at forholde os til bedste mands bedste bud. Viser det sig, at det ser endnu bedre ud i virkeligheden, så skal vi selvfølgeligt være klar til at handle på det.

/ritzau/