Partitop i DF får halveret honorar efter lokalformænds kritik

Selv om det er strømmet ind med nye medlemmer til Dansk Folkeparti, efter at Morten Messerschmidt i weekenden overtog formandsposten i partiet efter Kristian Thulesen Dahl, så er det ikke noget, lokalforeningerne har fået gavn af.

Dansk Folkeparti har nemlig besluttet at gøre det gratis at melde sig ind i partiet for resten af året, og derfor har partiets hovedbestyrelse i stedet besluttet, at toppen i partiet skal aflevere halvdelen af deres honorar til baglandet. Det skriver B.T.

- Vi havde ikke turdet tro på den kæmpe medlemstilslutning efter det kaotiske forløb, vi har været igennem. Og det skal ikke være en hovedpine for lokalforeningerne.

- Derfor tager vi nu pengene fra formandshonorarerne, siger Steen Thomsen, partisekretær i Dansk Folkeparti, til B.T.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen er ifølge B.T. truffet, efter at Steen Thomsen har modtaget flere henvendelser fra flere utilfredse lokalformænd.

Steen Thomsen siger, at lokalforeningerne i forvejen har mistet dele af deres tilskud fra kommunerne, som konsekvens af at Dansk Folkeparti fik et ringe kommunalvalg i november og gik tilbage i alle landets 98 kommuner.

Det er Morten Messerschmidt, gruppeformand Peter Skaarup (DF) og posten som politisk næstformand, der lige nu er ubesat, som kan se frem mod at skulle af med en del af deres honorar.

Ud over løn fra Folketinget får Morten Messerschmidt ifølge B.T. 30.000 kroner om måneden af Dansk Folkeparti. Peter Skaarup får 20.000 kroner. Og den politiske næstformand får 15.000 kroner om måneden.

Da der ifølge B.T. sker en halvering af honorarerne, frigør det 390.000 kroner på et år.

Dansk Folkeparti har per torsdag fået mere end 2500 nye medlemmer, oplyser Steen Thomsen til B.T.

Det svarer til en fremgang på 25 procent af de knap 10.000 medlemmer, som Dansk Folkeparti ifølge DR havde, da det trådte ind i 2022.

Der er dog også medlemmer, som har forladt partiet siden weekenden. Hvor mange det torsdag er tale om, oplyser Steen Thomsen ikke.

Mandag aften oplyste partiet til Ritzau, at 50 medlemmer havde meldt sig ud siden formandsvalget.

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse skal mødes næste gang i februar. Her skal de tage stilling til, om det fortsat skal være gratis af melde sig ind i partiet.

/ritzau/