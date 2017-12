Pas på bytte og retur ved udsalg

Bare fordi en vare er købt til nedsat pris, skal den stadig leve op til almindelige forventninger - og gør den ikke det, så gælder reklamationsretten.

Knap er de sidste julegaver åbnet, før butikkerne slår dørene op til udsalg.

Og på en shoppetur i januar kan der sagtens ryge lidt udsalgsvarer i kurven i de fysiske butikker.

Men her er det med at huske, at byttereglerne er forskellige alt afhængig af, om varen er købt på nettet eller i en fysisk butik.

Det fortæller Paula Brammann, jurist hos Forbrugerrådet Tænk.

- Mange kunder forventer, at de har ret til at bytte eller returnere deres køb, fordi næsten alle butikker giver det op til jul. Men man skal som forbruger selv sikre sig, hvilke vilkår, butikkerne giver, siger hun.