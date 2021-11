Passagerer fra to fly fra Amsterdam skal lade sig isolere

Passagerer om bord på flyene KL 1129, der er fløjet fra Amsterdam til Kastrup 23. november og KL 1345, der er fløjet fra Amsterdam til Billund 24. november, anbefales at gå i isolation.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Passagererne fra de to fly bør lade sig teste søndag og igen tirsdag.

- Først et negativt svar herefter kan fritage de involverede fra isolation, siger Birgitte Drewes, der er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sker samme aften, som Sundhedsministeriet siger, at to mistænkte tilfælde af den nye coronavariant, Omikron, er påvist i Danmark hos rejsende fra Sydafrika.

Styrelsen oplyser ikke, om de to smittede har været om bord på de førnævnte fly.

Inden for et par dage vil sundhedsmyndighederne kunne bekræfte, om de to er smittede med Omikron-varianten.

Sundhedsministeriet skriver dog, at der med stor sandsynlighed er tale om den nye variant.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler desuden, at alle der kommer til Danmark eller er kommet til Danmark siden 16. november og har været i Sydafrika, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia og Eswatini (tidligere Swaziland, red.), lader sig teste og går i isolation, indtil de er testet negative på dag seks.

Statens Serum Institut (SSI) sagde også fredag, at rejserestriktionerne for de syv ovenstående lande ville blive skærpet fra midnat natten til lørdag.

Rejsende, som inden for de seneste ti dage forud for indrejse i Danmark har været i de nævnte lande, skal have foretaget en test inden for 24 timer før indrejse.

De skal også isolere sig i ti dage efter indrejse. Det oplyste Sundhedsministeriet.

Det bliver desuden forbudt at flyve til Danmark fra de syv lande med passagerer, som ikke kan fremvise en negativ coronatest.

WHO sagde desuden fredag, at den nye variant gav grund til bekymring, og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) sagde, at risikoen for, at Omikron vil sprede sig i Europa er "høj til meget høj".

Den nye variant blev først fundet i Sydafrika, men er allerede registreret i flere europæiske lande. Heriblandt Tyskland og Belgien.

Der er stadig meget, man ikke ved om Omikron-varianten, men den adskiller sig blandt andet fra andre varianter ved at have mindst ti genetiske mutationer.

Til sammenligning har Delta-varianten to og Beta-varianten tre.

/ritzau/