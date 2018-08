Passagerer må vente på kompensation for forsinkede fly

Flyselskaber forsøger i stor stil at undgå at betale den erstatning, passagerer har krav på ved forsinkelser.

Flypassagerer i tusindvis må kæmpe med næb, klør og juridisk bistand for at få den kompensation, de har krav på, når deres fly er forsinket.

Antallet af sager alene mellem danske kunder og selskaberne er eksploderet, efter at det i april blev slået fast ved EU-Domstolen, at passagererne også har krav på kompensation, når forsinkelserne skyldes interne strejker i flyselskaberne.

Det skriver Politiken fredag.

Over sommeren har der været flere strejker i lavprisselskabet Ryanair, hvor piloter og kabinepersonale kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår.

- Alene på den konto har vi fået mere end 2000 nye Ryanair-sager ind de sidste fire måneder, siger Gustav Thybo, direktør i firmaet flyhjælp.dk, til Politiken.

Flyhjælp.dk er et af de firmaer, der har specialiseret sig i at hjælpe passagererne med at få den kompensation, de har krav på.

- I forvejen har vi så mange sager, at vi i øjeblikket sender 900 stævninger afsted om måneden mod flyselskaber, der ikke har betalt for deres forsinkede fly, siger Gustav Thybo.

Også konkurrenten AirHelp melder om en sand eksplosion i nye sager. Alene fra Ryanair har selskabet taget 10.000 nye sager ind siden januar, mens branchens tredje store spiller, flyforsinkelse.dk, melder om langt over 5000 nye klagesager fra Ryanair i løbet af de sidste fire måneder, oplyser kommunikationschef Line Jensen.

Flyrejsende har ret til kompensation ved forsinkelser på over tre timer. Op til 4475 kroner kan rejsende få i kompensation afhængigt af rejsens længde.

Men afgangen skal foregå fra en lufthavn i EU, eller også skal rejsen være bestilt hos et EU-selskab. Og så skal forsinkelsen eller aflysningen være flyselskabets skyld.

