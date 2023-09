Patient fra AUH-kræftsag tilkendes 75.000 kroner i erstatning

For anden gang er en af de patienter, som måtte vente for længe på at blive opereret for mave-tarmkræft på Aarhus Universitetshospital (AUH), blevet tilkendt erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til Ritzau.

Erstatningen lyder på cirka 75.000 kroner.

Beløbet tilkendes for den psykiske belastning, som for personen er forbundet med at vide, at vedkommendes overlevelsesprognose er blevet forringet af det forsinkede behandlingsforløb.

Behandlingsgarantien gør, at kræftpatienter har ret til at blive opereret, senest to uger efter at de har fået tilbudt en operation.

I denne sag er der tale om en patient, hvis forløb blev forsinket med 21 dage i forhold til reglerne.

Den pågældende patient har haft flere tilbagefald af kræft. Det vides derfor ikke, hvordan overlevelsesprognosen ser ud efter forsinkelsen.

Dog vurderer Patienterstatningen, at der med stor sandsynlighed er tale om "en væsentlig forringelse."

Men selv med rettidig behandling ville patientens chance for at være i live om fem år være mindre end 30 procent.

Det betyder, at det i praksis kun er muligt at give erstatning for den psykiske belastning, som forsinkelsen har medført, oplyser Patienterstatningen.

Det er altså denne, som patienten tilkendes 75.000 kroner for.

- Jeg håber, at vores afgørelse i det mindste kan give patienten en form for afklaring og lidt hjælp i en meget trist situation. Også selvom vi kun kan give erstatning for den psykiske belastning, siger Martin Erichsen, som er vicedirektør i Patienterstatningen.

i juni blev den første person i sagen om de forsinkede kræftoperationer tilkendt erstatning. Her lød beløbet på 60.000 kroner.

Sagen begyndte at rulle tidligere på året, da DR i marts beskrev, hvordan 182 kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital havde ventet for længe på en operation fra maj til december 2022.

Den medførte, at regionen i juni meddelte, at to topchefer opsagde deres stilling. Der var tale om regionsdirektør Pernille Blach Hansen og lægefaglig koncerndirektør Helene Probst i Region Midtjylland.

Tidligere skatteminister Jonas Dahl overtog stillingen som regionsdirektør fra 1. august.

Kræftsagen kostede desuden tidligere på året to direktører på AUH jobbet, da hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen blev fyret.

Et år forinden var koncerndirektøren i Region Midtjylland også blevet fyret efter sagen om amputationer, der kunne være undgået.

