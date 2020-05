Patienter frygter lang kø til operationer trods aftale

Danske Patienter og Gigtforeningen opfordrer til at bruge mere kapacitet på at afhjælpe patientpukkel.

De private klinikker og sygehuse skal tages i brug for at afhjælpe de mange operationer, som er blevet aflyst eller udskudt til fordel for coronaberedskab.

Det har regeringen og Danske Regioner aftalt tirsdag.

Men ifølge Morten Freil, direktør i interesseorganisationen Danske Patienter, skal der mere til for at få styr på problemet.

- Vi har behov for, at man får opereret flere, end man gjorde før krisen, fordi der i dag er opbygget en stor pukkel, siger han.

Patientpuklen er opstået, da Sundhedsvæsenet har holdt et stort antal senge- og intensivpladser ledige til patienter med coronavirus.

Det er eksempelvis knæ- og hofteoperationer, som er udskudt.

Danske Patienter opfordrer til, at regeringen og regionerne laver en aftale om, at økonomien ikke skal begrænse sundhedsvæsenet i at nedbringe puklen af patienter.

Hos Gigtforeningen finder man det også utilstrækkeligt, at man i aftalen ikke har sat ekstra ressourcer af til at afhjælpe puklen.

- Det skønnes, at regionerne under coronanedlukningen har udskudt mindst 30.000 planlagte operationer.

- Så længe regeringen og regionerne ikke lægger en plan og sætter ekstra kapacitet af, så kan de ikke afvikle, men blot skubbe puklen foran sig, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Hos Danske Patienter har man under hele coronakrisen bakket op om at prioritere behandling af coronapatienter, så sundhedsvæsenet ikke risikerer at bryde sammen.

Men Morten Freil understreger, at det er en alvorlig situation for de patienter, som venter på at blive opereret.

- Mange af de patienter, som står på venteliste, har smerter og nedsat livskvalitet, og nogle af dem kan ikke gå på arbejde.

- Derfor skal vi sørge for, at patienterne snarest muligt får den operation, de har behov for, siger Morten Freil.

