Patienter i hjemmebehandling indlægges på intensivafdelinger

Markant flere patienter er i 2021 blevet flyttet fra iltbehandling i hjemmet til en plads på en intensivafdeling i det danske sundhedsvæsen.

Det skriver Radio4.

De fem danske regioner oplyser til radiokanalen, at de har oplevet en stigning i antallet af indlæggelser som følge af mangel på respiratoriske hjælpere.

Respiratoriske hjælpere arbejder i patienternes hjem, hvor de overvåger patienternes iltbehandling og tager sig af personlig pleje for borgeren.

I Region Hovedstaden begyndte man at løfte øjenbryn i august, hvor der lod til at være en stigning i antallet af overflytninger.

Siden da er 146 borgere blevet flyttet fra hjemmebehandling til intensivafsnit i regionen. Det er uklart, hvor mange borgere der normalt ville være flyttet i den periode.

I Region Syddanmark står det imidlertid klart, at tallet er steget drastisk.

Her er antallet af indlæggelser af hjemmepatienter steget fra 37 sidste år til hele 139 i år.

De mange overflytninger er et stort problem, mener Christian Wamberg, der er formand for intensivlægerne og overlæge på Intensivt Terapi Afsnit på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

- I en situation, hvor sundhedsvæsenet og intensivafdelingerne er pressede, er det svært uheldigt, at der også er et pres fra hjemmerespiratorpatienterne, siger han.

Intensivpladserne har været genstand for debat, efter at antallet af indlagte med covid-19 er steget, i takt med at efteråret og vinteren har rullet det kolde vejr ind over Danmark.

70 smittede med coronavirus ligger mandag indlagt på intensivafdelinger, mens 46 af dem har brug for en respirator til hjælp til at trække vejret. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Og det er da heller ikke meningen, at patienter, der får iltbehandling i hjemmet, skal overflyttes til intensivpladser.

Det skriver Danske Regioner i et svar til radiokanalen.

- Det er en nødløsning, at borgerne indlægges. Regionerne er meget opmærksomme på problemstillingen og arbejder på at finde løsninger på problemet og rekruttere flere hjælpere til området, skriver Danske Regioner.

