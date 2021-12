Patienter indespærres med tvang, men må vente på behandlingen: "Det er dybt problematisk"

Når en patient tvangsindlægges på en psykiatrisk afdeling, er det lægens opgave at motivere vedkommende til frivilligt at tage imod en behandling, der kan bedre patientens tilstand. Lykkes det ikke i løbet af nogle døgn, kan lægen beslutte, at tvangsbehandling er nødvendig, hvilket skal fremlægges for patienten. Hvis patienten modsætter sig dette, kan han eller hun klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det betyder, at lægen ikke må begynde tvangsbehandlingen, inden sagen er afprøvet hos nævnet. Det kan tage en, sommetider to uger. Nu peger psykiatere på problemerne i denne procedure, som betyder, at meget syge mennesker, ofte dybt psykotiske, er tvangsindlagt i uger uden behandling.