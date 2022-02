Anoreksi og bulimi er svære sygdomme at behandle, fordi patienten ikke altid ønsker at blive rask

Patienter med spiseforstyrrelser takker nej til behandling af frygt for at blive mere syge

Da nu 22-årige Josefine Kleis-Olsen første gang blev indlagt på afdelingen for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center i Ballerup, var hun ret sikker på, at behandlingen reddede hendes liv. Men der skulle kun gå få uger, før hun også oplevede, hvordan behandlingen i psykiatrien føltes rigid, og som en kasse, hun ikke kunne passe ind i. I Kristeligt Dagblad fortæller hun i dag om, hvordan dette flere gange efterfølgende har fået hende til at takke nej til behandling i psykiatrien.