Patienter vil have mere tid hos lægen efter fejldiagnoser

Cirka 63 patienter dør hvert år som følge af en forkert diagnose. Patientforening peger på tidspresset system.

Det er bekymrende, at flere hundrede patienter hvert år får forkerte diagnoser.

Sådan lyder reaktionen fra Morten Freil, direktør for Danske Patienter, efter at en rapport fra Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har undersøgt omfanget af forkerte diagnoser.

Rapporten viser, at 7600 patienter de seneste ti år har fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader forårsaget af fejldiagnosticering.

Og hvert år dør cirka 63 patienter som følge af en forkert diagnose.

- Det er da bekymrende høje tal, og heri skal man tænke på, at der også er et stort mørketal i forhold til dødstal, som ikke er registreret som diagnosefejl, og alle dem, som ikke søger erstatning, siger Morten Freil.

Han peger blandt andet på, at de praktiserende læger i dag har for kort tid til hver patient.

- Der er ingen tvivl om, at som det er i dag, er tidspresset i sundhedsvæsenet en væsentlig årsag. Lægen har typisk meget kort tid til at se på patienten og diagnosticere patienten.

- Det er selvfølgelig noget, der skal gøres noget ved, siger Morten Freil.

Den nye rapport er baseret på Patienterstatningens data fra 2009 til 2018 og er en kortlægning af omfanget af fejldiagnosticering i det danske sundhedssystem.

