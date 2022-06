Patienterne farer vild i sundhedsvæsenets klagejungle

For mange patienter og pårørende ender det i en jungle, når de klager over sundhedsbehandling eller -personale.

Det viser en rundspørge blandt Danske Patienters 23 medlemsforeninger.

Samtlige foreninger får løbende henvendelser fra frustrerede patienter, som søger hjælp til at gå videre med en negativ oplevelse eller et erstatningskrav.

Vesna Markovic har prøvet turen. Hun mistede for knap et år siden sin 74-årige mor i forbindelse med en lægemiddelskade.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg famlede i blinde og kontaktede alle sundhedsmyndigheder, for det virker så kringlet og diffust, hvor man skal henvende sig, siger hun.

Efter otte måneders kamp fik hun Patienterstatningens ord for, at morens død skyldtes en sjælden bivirkning ved medicinen, som gav en uhelbredelig svampeinfektion i lungerne.

Danske Patienters rundspørge viser, at henvendelserne fra utilfredse patienter i nogle patientforeninger fylder rigtigt meget. Det gælder for eksempel i Gigtforeningen.

- Vi bruger mange ressourcer på patientklager og på at vejlede patienter om mulighed for erstatning, siger foreningens advokat, Lise van Brugge.

Morten Freil, direktør i Danske Patienter, kalder det dybt problematisk, at klagesystemet kræver så mange ressourcer for patienter i en hverdag, der i forvejen er fyldt med sygdom.

- Det er ulykkeligt for den enkelte, men også for samfundet, at nogle patienter opgiver at råbe op om deres negative oplevelser. Samfundet går ikke alene glip af erfaringer, der kan styrke patientsikkerheden, men bruger også unødigt mange skattekroner på genindlæggelser og forlænget sygdom på grund af gentagne fejl, siger han.

Danske Patienter efterlyser en langt mere enkel, fælles indgang til, hvor man kan klage over negative oplevelser i sundhedssystemet.

- Blev patienten hurtigt hjulpet det rette sted hen, tror vi, at det ville være til gavn for både patient og læge, som det jo heller ikke er behageligt for at have en uafklaret klagesag hængende over sig i længere tid.

- Mange flere patienter ville nok foretrække en hurtig dialogsamtale frem for sanktioner og straf, som klagesystemet lægger op til, siger han.

/ritzau/