Patienterne sejler alene i verdens bedste sundhedssystem

Kommuner og praktiserende læger skal mere på banen, så færre patienter føler sig alene i sundhedsvæsenet.

De stadigt flere danskere med kroniske eller flere samtidige sygdomme føler sig på egen hånd og uden støtte til følgesygdomme og den psykiske belastning ved at være syg.

Det viser en ny undersøgelse fra paraplyorganisationen Danske Patienter.

- Ansigt til ansigt er lægerne blevet meget bedre til at inddrage patienten. Men i et højt specialiseret sundhedsvæsen er problemet at se på tværs af specialer og få behandling og dagligdag koordineret, siger Camilla Hersom, formand for Danske Patienter.

- Alt for mange føler, at det er deres eget ansvar. Det betyder, at vi taber nogle på gulvet, og de hårdest ramte er selvfølgelig dem uden så mange ressourcer.

Næstformanden i Danske Regioner, Ulla Astman (S), erkender, at der er udfordringer.

- Folk kan godt føle sig som Palle alene i verden, og den praktiserende læge skal klart spille en større rolle, hvor det giver mening. Det har vi også lavet aftaler om for eksempel for KOL- og diabetespatienter.

- Men der er også i høj grad brug for højere og mere ensartet kvalitet i kommunernes tilbud, når folk udskrives, siger hun.

Det genkender formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing. Han mener, at sundhedsvæsenets næste store udfordring ligger i kommunerne, der ikke er fulgt med.

- Fra mit eget arbejde ved jeg, at i nogle kommuner kan man ikke satse på udskrivning og genoptræning, fordi kvaliteten er for dårlig, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er enig.

- Vi har fået et langt stærkere sundhedsvæsen. Men vi er ikke i mål, når det gælder om at få tingene til at hænge sammen. Vi har dog allerede sat flere skibe i søen, siger hun.

Efter sommerferien kommer regeringen med en ny sundhedsreform med særlig fokus på sammenhæng for patienterne.

- De praktiserende læger skal i højere grad være tovholdere. Men kommunerne skal også have fælles standarder, som vi igangsatte i december. I et så lille land må din behandling og genoptræning ikke afhænge af dit postnummer, siger hun.

