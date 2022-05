Patienterstatning om amputerede: Søger alle nu giver det lang kø

Der vil opstå en unødvendig flaskehals, hvis alle benamputerede i Region Midtjylland søger om erstatning nu, sådan som Amputationsforeningen har opfordret til.

Derfor opfordrer Patienterstatningen regionen til at sortere mere grundigt i, hvilke amputationspatienter der skal orienteres om mulighed for erstatning.

For kontakter man alle, vil mange ikke være i målgruppen, og det vil give lange ventetider.

Det siger Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast, der tirsdag var til møde med regionen om, hvordan man kan indsnævre omfanget.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis ikke man laver en sortering, risikerer det at gå ud over de patienter, der faktisk har et erstatningskrav. De skal sidde og vente på, at vi tager stilling til potentielt 4000 sager. Til sammenligning får vi normalt omkring 12.000 sager ind om året fra alle patientgrupper. Så vi vil gerne specificere det så meget som muligt.

- Det er også synd at skabe falsk forhåbning hos alle de 4000 patienter, der har været igennem en amputation og har det hårdt nok. Så får de at vide, at de måske er berettiget til erstatning, men det er de måske ikke.

Desuden risikerer det at forlænge ventetiden for andre erstatningssager også, påpeger hun.

Ifølge en ekstern analyse, som regionen selv har fået lavet, er der foretaget omkring 2000 operationer i perioden 2016 til 2020. Med en forældelsesfrist på ti år giver det omkring 4000 operationer.

Analysen peger på, at op mod 47 patienter om året kunne have undgået amputation.

Direktøren understreger, at utålmodige eller forvirrede patienter altid kan søge uanset hvad.

- Men hvis alle søger nu, bliver der ventetid. Så det er måske bedre at vente nu og se, om man er i målgruppen, for hvis alle søger, er det ikke en måneds ventetid, vi taler om, men flere måneder, siger hun.

Region Midtjylland har skrevet i en redegørelse, at man har svært ved at identificere personer, der kunne have undgået amputation.

Patienterstatningen foreslår at inddele patienterne i grupper som for eksempel diabetespatienter eller patienter med åreknuder. Der vil også være grupper af patienter, som ikke har erstatningskrav, og som kan sorteres fra.

Dermed kan Patientforeningen også forberede sig på, hvilke læger de skal have til at hjælpe med at vurdere sagerne.

Det er ifølge Karen-Inger Bast svært at sige nu, hvor meget omfanget kan indsnævres.

- Det ville da være godt, hvis vi kunne komme ned på nogle hundreder i stedet for tusinder. Men i den ideelle verden finder man jo de 47 patienter om året, som uberettiget har fået en amputation.

Nu skal regionen sammen med læger og statistikere udarbejde kriterier for en sortering.

Frem til onsdag har Patienterstatningen modtaget syv sager.

/ritzau/