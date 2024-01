Patientforening kalder gratis fertilitetsbehandling for mere fair

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde en god nyhed med til de mange par, der efter at have modtaget gratis fertilitetsbehandling i forbindelse med deres første barn gerne vil prøve igen.

Med de nuværende regler skal den slags ske for egen regning, men det bliver der snart lavet om på.

Regeringen vil nemlig fremover gøre det muligt også at få statens hjælp til at få barn nummer to.

Den nyhed bliver modtaget med glæde i patientforeningen Fertilitet og Tab, der netop har som mærkesag at få udvidet det offentlige fertilitetsbehandlingstilbud.

Anne Buur, der er formand for foreningen, synes at forslaget giver god mening.

- Fødselstallene er dalende, og i dag er det hver ottende nyfødte, der bliver til med hjælp fra en fertilitetsklinik, så behovet er der helt sikkert.

- Man vil også gøre op med den ulighed, som opstår, nu hvor folk bliver tvunget ud i det private ved det andet barn. Det er jo individuelt, hvor langt man har mulighed for at gå, fordi økonomien kan spænde ben, siger hun.

Når forslaget gennemføres, vil det forenkle de nuværende regler, der kan virke snørklede.

For eksempel kan en kvinde, der tidligere har fået offentlig fertilitetsbehandling, få endnu en gratis behandling, hvis hun vil være gravid med en ny partner, fordi det så igen vil tælle som første forsøg.

Samtidig hænger det fint sammen med det forslag, som i 2024 vil gøre det muligt for barnløse kvinder at få seks gratis forsøg på kunstig befrugtning mod tidligere tre.

- Hvis man har været fertilitetsbehandlet én gang allerede, så har man måske allerede æg, der er frosset ned, og så er det en nemmere proces anden gang, som også vil være billigere, understreger Anne Buur.

Hun afventer nu en konkretisering af statsministerens forslag og understreger i den forbindelse, at det ikke kun handler om ekstra penge.

- Det er jo alfa og omega, at der også er nok personale ude på klinikkerne, så man undgår, at ventelisterne bliver for lange, siger hun.

