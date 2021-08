Patientforening: Medlemmer mister arbejdet under strejke

Udskudte operationer og undersøgelser som følge af sygeplejerskernes strejke rammer gigtpatienter hårdt.

Ventetiden betyder, at patienter vil blive sygemeldt og miste deres arbejde.

Det siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

- Det er ikke omfattet af nødberedskabet, fordi det ikke er livsfarligt, men det er livsødelæggende.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så vi kan se frem til, at der kommer kolossale ventelister. Når der ikke har været så meget støj lige nu, handler det om, at der har været sommerferie. Men nu kommer bølgen til at rulle, og det betyder, at der kommer til at gå rigtig lang tid, før vi er tilbage i almindelig gænge.

- I al den tid venter folk, de mister deres arbejde, mange af dem bliver sygemeldt, de har smerter og svært ved at klare sig, siger Mette Bryde Lind.

Den langvarige strejke på snart otte uger har indtil videre betydet, at omkring 50.000 planlagte operationer og undersøgelser er blevet udskudt.

Hos Gigtforeningens medlemmer er det operationer som knæ-, hofte-, skulder- og rygoperationer, der er ramt.

- Vi hører en bekymring for manges vedkommende om, hvad det får af betydning for mig. Især dem i arbejde er meget bekymret for, at de mister deres arbejde.

- Men mange af dem, vi har talt med, er meget solidariske med sygeplejerskerne, fordi de har forståelse for det. Så de har trukket det længe, før de begynder at råbe op. Men jeg tror, at det vil skifte på et tidspunkt, siger Mette Bryde Lind.

Hos Alzheimerforeningen mærker direktør Nis Peter Nissen også strejkens konsekvenser.

- Det går hårdt ud over især dem, der er under udredning for en demenssygdom. Næsten hver fjerde udredning er påvirket af strejken. Det er et kæmpeproblem, at du har en mistanke under udredning, men du kan ikke afslutte udredningen, siger Nis Peter Nissen.

Samtidig skaber situationen ulighed blandt hans medlemmer.

Der er nemlig mulighed for at få en henvisning til det private eller få ordineret udredningen hos en læge.

- Det udstiller det forfærdelige problem, at hvis du har ressourcer og pårørende, der kan hjælpe dig, kan du godt få en behandling eller udredning. Men hvis du er enlig eller ikke har ressourcer, så må du pænt vente med hatten i hånden.

Derfor vil Nis Peter Nissen have regeringen på banen.

- Det er simpelthen ikke rimeligt, at der er den forskelsbehandling. Vi kan ikke forstå, hvordan en socialdemokratisk regering kan lade sådan noget foregå. Så vi opfordrer regeringen og Folketinget til med det samme at gribe ind og stoppe strejken. Den rammer de forkerte.

Følgerne af strejken breder sig i den kommende tid. Natten til tirsdag trådte den første udvidelse af strejken, som blev varslet for fire uger siden, i kraft.

Dermed slutter omkring 700 sygeplejersker sig til de knap 5000, der strejker i forvejen.

/ritzau/