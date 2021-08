Patientforening: Patienter med nedsat livskvalitet skal til først

Når puklen i sundhedsvæsenet skal afvikles efter sygeplejerskernes strejke, skal der laves individuelle vurderinger af patienter, så dem med det største behandlingsbehov kommer til først.

Det er opfordringen fra Danske Patienter, fortæller direktør Morten Freil.

- Vi vil kraftig opfordre til, at man ser på den enkelte patient og laver en individuel vurdering. Man kan ikke bare trække enkelte sygdomsgrupper ud og sige, at de skal til først, siger Morten Freil.

- Det vigtige er, at regionerne samarbejder på tværs om at kalde patienter ind, at man bruger al den kapacitet, der er på private hospitaler, og at man selvfølgelig laver individuelle vurderinger, så dem med det største behandlingsbehov kommer til først.

- Det er, hvis man har store smerter eller nedsat livskvalitet eksempelvis.

Omkring 35.500 operationer er udskudt på grund af strejken, og det efterslæb vil først kunne være afviklet om op mod to år, oplyste Sundhedsstyrelsen onsdag.

Danske Patienter havde håbet på en forhandlingsløsning på konflikten, men er tilfreds med, at den nu stopper.

- Det her har store og uoverskuelige konsekvenser, der rækker langt ind i fremtiden. Det er vi alvorligt bekymret for.

- Det handler om mennesker, der går med nedsat livskvalitet, smerter, måske ikke kan komme i arbejde og risikerer at miste deres job, siger Morten Freil.

Han siger videre, at strejken har ramt meget bredt i patientgrupper. Det er eksempelvis mennesker med kroniske sygdomme, gigtpatienter og demenspatienter.

Onsdag meddelte regeringen, at den vil standse konflikten mellem sygeplejerskerne og regionerne samt kommunerne.

Forligsmandens mæglingsskitse, som sygeplejerskerne tidligere har stemt nej til, bliver ophøjet til lov.

Det vil give sygeplejerskerne omkring fem procent mere i løn over tre år, og samtidig bliver der nedsat en lønkomité, der skal se på lønstrukturerne i det offentlige.

Lovforslaget til at ende konflikten bliver fremsat torsdag i Folketinget med henblik på, at strejken slutter lørdag.

/ritzau/