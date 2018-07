Patientforening: Smart system giver os billig medicin

Skarp konkurrence blandt medicinvirksomheder er en gevinst for forbrugerne, lyder det fra Danske Patienter.

På apoteket findes de enkelte typer medicin ofte i mange varianter.

De forskellige indpakninger og navne kan måske virke forvirrende for kunderne. Til gengæld er producenterne bag medicinen i konkurrence med hinanden om at være det billigste alternativ.

Og det er klart til forbrugernes fordel, mener foreningen Danske Patienter.

Fra 2007 til 2017 faldt priserne på receptpligtig medicin nemlig 44 procent, viser en opgørelse fra Lægemiddelindustriforeningen.

- Vi synes overordnet set, at det er en positiv udvikling, for det betyder jo, at patienterne får billigere medicin. Det betyder også, at staten sparer udgifter til medicintilskud, siger Danske Patienters direktør, Morten Freil.

- Dermed kan flere patienter i sidste ende få behandling i sundhedsvæsenet for de samme penge, siger han.

Æren for prisfaldet tilfalder i høj grad det konkurrencesystem, der er i medicinbranchen i Danmark, mener Danske Patienter.

Udbyderne af medicin skal hver anden uge melde nye medicinpriser ind til Lægemiddelstyrelsen i en hemmelig budrunde. Og herefter er apotekerne forpligtede til at tilbyde deres kunder den billigste udgave af hver slags medicin.

- Med det system, vi har i dag, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man som patient hver 14. dag kan opleve, at man får en ny slags medicin.

- Det er egentlig den samme medicin, men den kan se anderledes ud og kommer måske i en anden indpakning, end den plejer. Det kan skabe forvirring og utryghed hos patienterne, og det kan også betyde, at nogle patienter stopper med at tage deres medicin, siger Morten Freil.

Derfor er det vigtig, at læger og apoteker taler med patienterne om, hvordan de skal tage deres medicin, understreger han. Og at indholdet i medicinen er den samme, selv om indpakningen og pillerne måske har ændret udseende.

Mens priserne på receptpligtig medicin er faldet 44 procent fra 2007 til 2017, er priserne i Danmark ifølge Lægemiddelindustriforeningen overordnet set steget med knap 17 procent i samme periode

/ritzau/