Patientrettigheders genindførsel står ikke lige for

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kan ikke svare på, hvornår patientrettigheder vender tilbage.

Patientrettigheder som garanti for udredning og behandling er sat på pause. Og det er ikke til at sige, hvornår de vender tilbage.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) onsdag under Folketingets spørgetime med ministrene.

- Vi ønsker selvklart at genindføre patientrettigheder så hurtigt, det er praktisk muligt.

- Men det kræver, at vi blive klogere på omfanget af ventetidspuklen og epidemiens videre udvikling i Danmark, svarer Magnus Heunicke på et spørgsmål stillet af Venstres Jane Heitmann

Venstre har efterspurgt en plan for, hvordan den forventede store pukkel af ubehandlede patienter skal bringes ned, samt hvornår rettighederne til behandling igen kan genindtræde.

Sundhedsministeren svarer, at der ligger en plan, der indebærer, at de mest trængende skal behandles først. Men at han ikke kan komme med en tidshorisont.

- Der skal stadig være kapacitet til at behandle Covid-19, men der skal også behandles andre, siger ministeren og fortsætter:

- Jeg kan ikke - ingen på Jorden kan - give en dato for, hvornår vi er igennem epidemien.

- Jeg synes, det er ærgerligt at kræve en dato. Det kan ingen. Der bliver kæmpet på hvert eneste sygehus, hos hver eneste medarbejder. Men vi kan ikke give en dato.

Det fik Venstres Jane Heitmann til at sige, at man efterspurgte en plan, hvorefter Magnus Heunicke svarede, at den lå der, og at Venstre kendte den.

Han siger efterfølgende, at planen er også at inddrage privathospitaler, når puklen af patienter skal behandles.

- Svaret er ja. Vi bruger al kapacitet. Vores plan er at inddrage det hele. Men vi ved ikke hvornår, siger ministeren.

Behandlingsgarantien og udredningsgarantien blev sat ud af kraft for at sikre, at der var kapacitet på landets hospitaler til at behandle et frygtet endog meget stort antal coronasmittede. Det skete frem til 1. marts 2021.

Udredningsgarantien betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgaranti betyder, at man har krav på behandling senest 30 dage efter, at man er blevet udredt.

Hvis behandlingsgarantien ikke overholdes af regionen, er det under normale omstændigheder muligt at gøre brug af det udvidede sygehusvalg. Det betyder, at den enkelte får mulighed for at vælge mellem både offentlige og private hospitaler.

/ritzau/