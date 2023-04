En modernisering af den katolske kirke? Pave Frans giver kvinder stemmeret ved stort bispemøde

Hele landet holdt vejret, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i går kunne løfte sløret for det faktum, som mange allerede havde spekuleret i. Den 32-årige mand, som for nylig blev sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt mod en 13-årig pige, bliver også sigtet for drabet på Emilie Meng i 2016.

Der er selvfølgelig stadigvæk blot tale om en sigtelse. Men hvis det lykkes politiet at lukke sagen, vil det have stor betydning. Selvfølgelig for politiet og lokalområdet – men sådan set også resten af landet. For mordet på Emilie Meng har fået karakter af et nationalt traume, lyder det i dagens avis.

En af de sidste nazivagter er afgået ved døden

Det er ikke kun herhjemme, at retsforfølgelse kan bruges til at lindre nationale traumer. I Tyskland har man i de senere år retsforfulgt de sidste – nu aldrende – nazister, som havde forbindelse til jødeforfølgelsen. En af dem er Josef Schütz, der sidste år blev kendt skyldig i holocaust-krigsforbrydelser som den ældste nogensinde. Og nu er han afgået ved døden i en alder af 102 år. Det skriver BBC.

Schütz blev dømt for medvirken til drab på over 3500 fanger i koncentrationslejren Sachsenhausen nord for Berlin under Anden Verdenskrig. Han døde dog som en fri mand, da han nægtede at have nogen forbindelse til koncentrationslejren og ankede dommen.

Disney sagsøger guvernør i strid om LGBT-lov

Vi tager et hurtigt smut til USA, nærmere bestemt Disney World i Florida, hvor en anden opsigtsvækkende retssag er under opsejling.

Bølgerne er gået højt, siden Disney sidste år kritiserede Floridas guvernør, Ron DeSantis, for at indføre en lov, der forbyder skoler i at undervise de mindste klasser i seksuel orientering og kønsidentitet.

Nu har et udvalg, som er nedsat af DeSantis, frataget Disney World den særprægede selvstyreordning, som forlystelsesparken har haft siden den åbnede i 1970’erne. Kort efter kom søgsmålet fra Disney. Selskabet mener, at der er tale om en "politisk gengældelse" mod selskabet.

Disney World i Florida. Foto: John Raoux/AP/Ritzau Scanpix.

Paven giver kvinder stemmeret

Pave Frans har i en opsigtsvækkende beslutning givet kvinder ret til at stemme ved den næste bispesynode i Rom, hvor katolske biskopper fra hele verden samles for at drøfte vigtige anliggender. Derudover vil 70 nye medlemmer, som ikke er biskopper, også blive inviteret til det næste møde, som holdes i oktober. Det skriver The Guardian.

Pave Frans har ved flere lejligheder markeret sig som en progressiv leder ved blandt andet at gøre plads til flere kvinder i magtfulde roller i Vatikanet. Han har dog fastholdt, at kvinder ikke kan ordineres som katolske præster.

Kvindelige præster splitter Folketinget

Det er ikke kun i den katolske kirke, at spørgsmålet om kvindelige præster kan vække debat. Den danske folkekirke har gennem 75 år ordineret kvindelige præster, men det står stadig menighedsråd frit for at afvise kvindelige kandidater, når man ansætter præster.

Og selvom mange politikere ønsker at lave om på det, er der lange udsigter til et politisk flertal, for spørgsmålet splitter Folketinget. Kirkeminister Louise Schack Elholm (V), som tidligere har talt for at bevare undtagelsesbestemmelsen, har ikke forholdt sig til spørgsmålet, siden hun indtog ministerposten.

Verden skåler i ukrainsk vodka

Vi slutter morgensamlingen med noget så sjældent som en god nyhed fra Ukraine. For selvom landet har mødt massiv modgang i det seneste år, er der grund til at skåle for tiden.

Siden Ruslands invasion sidste år er det globale salg af ukrainsk vodka steget kraftigt. Den russiske vodka blev flere steder i verden fjernet fra hylderne kort efter invasionen, og det har de ukrainske vodkaproducenter tilsyneladende formået at lukrere på.

Yuriy Sorochynskiy, der direktør for vodkamærket Nemiroff, er "fuld af stolthed" over, at den ukrainske vodka oplever et stigende salg.

Så skål – eller budmo – på det.