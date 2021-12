Pave Frans kalder hustruvold "næsten satanisk", coronapas kan spænde ben for juletrafikken, og håndbolddamerne vinder bronze

I dag tager vi hul på årets sidste uge med Morgensamling, og som så mange gange før begynder vi med corona.

I går trådte en række restriktioner i kraft, som skal forsøge at holde den smitsomme omikron-variant i skak. Og det kan komme til at gå ud over de danskere, der vil benytte sig af offentlig transport i juledagene. Der er nemlig blevet indført coronapas i den kollektive trafik, og det betyder, at man ikke kan benytte sig af offentlig transport, hvis man har været smittet med covid-19 siden den 10. december. For mens man må bryde sin isolation 48 timer efter, at ens symptomer ophører, så er coronapasset altid ugyldigt i 14 dage efter positiv test.

”Det er rigtig sørgeligt, at der er nogen, der får ødelagt deres jul på den måde, men vi skal huske på, at det er fordi corona fylder så meget i vores samfund. Det er en rigtig træls situation, og jeg tror, vi allesammen er trætte af det,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til DR.

Pave Frans kalder hustruvold ”næsten satanisk”

Det var klar tale, da pave Frans i et program på italiensk tv i går aftes sagde, at mænd, der begår vold mod kvinder, gør noget ”næsten satanisk”. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

”For mig er det næsten satanisk, da det udnytter en person, der ikke kan forsvare sig selv, men som kun kan (forsøge at) blokere slagene. Det er ydmygende,” sagde han.

Pave Frans har flere gange adresseret vold i hjemmet, der har været et stigende problem, siden pandemien brød ud.

Der er ikke plads til kristne i Irak

Vi bliver i udlandet, for da Islamisk Stat gjorde sit indtog i Irak, fik kristne et valg: konvertér til islam eller dø, og kristnes ejendom blev øjeblikkeligt markeret med det arabiske bogstav nun, der står for ordet nasrani (kristne).

Islamisk Stat råder i dag ikke over et sammenhængende område i Irak, men store dele af den kristne befolkning spørger alligevel sig selv, om der er plads til dem i landet, skriver Kristeligt Dagblad. Den kristne befolkning er skrumpet fra halvanden million til omkring 150.000-200.000, og en dybdeborende kortlægning foretaget af Arij, Arabiske Reportere for Undersøgende Journalistik, viser, at kristne familier stadig kan tvinges fra hus og hjem og føler sig som andenrangsborgere i et muslimsk domineret land.

Frivillige hjælper udsatte i job

Vi vender nu blikket mod Danmark, for selvom Danmarks Statistik melder om rekordlav ledighed, er der stadig 28.000 ledige, som Frelsens Hær og Røde Kors oplever har meget svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. De to organisationer har derfor igangsat projekter, der skal hjælpe forældre med at komme i job eller uddannelse. Det kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag. Målet med at få forældrene i job er at skabe bedre vilkår for børnene, fortæller Ziga Friberg, der er leder af familiesektionen i Røde Kors.

”En af de bedste forudsætninger for et godt børneliv er, at forældre kommer i arbejde eller får en uddannelse. Hvis det er nødvendigt, støtter vi familier på forskellige måder over flere år, så børnene kan komme godt videre i livet,” siger hun.

Stort mørketal af moskeer undergraver kontrol

Det har længe været et ønske fra politisk side at gribe ind over for lukkede miljøer, ikke mindst i muslimske kredse. Men ifølge den seneste forskning er kun en tredjedel af alle danske moskeer en del af et anderkendt trossamfund. Og det vanskeliggør den kontrol, der er rettet mod trossamfund, skriver Berlingske.

”Når trossamfund er anerkendte, indgår de i en reguleringsmekanisme, hvor man fra myndighedernes side gennem kontakt til disse moskeer kan få viden om dem og eventuelt påvirke dem på forskellige måder,” siger professor ved Aarhus Universitet Lene Kühle, der står bag nogle af de seneste kortlægninger over moskeer i Danmark.

Danmark vinder bronze

I går kunne de danske håndbolddamer efter otte års metaltørke endelig tage bronzemedaljerne om halsen efter en storsejr over de spanske værter ved VM. Traditionen tro skulle guld-, sølv- og bronzevinderne have deres respektive medaljer om halsen til en ceremoni. Og så er det jo lige med at huske at give den rigtige medalje til det rigtige hold. Da præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund, Hassan Moustafa, skulle uddele medaljerne, kom han fejlagtigt til at erklære Danmark som sølvvindere i stedet for bronzevindere. Frankrig, der egentlig vandt sølv, var rasende, men den danske højrefløj, Trine Østergaard, kunne godt se humoren i det.

”Haha! Vi rykkede lige en tand højere op. Det var lidt pinligt for ham, synes jeg. Men det er jo bare lidt en joke,” siger hun til TV 2. Kristeligt Dagblad ønsker dig en god mandag med færre ups'ere!

