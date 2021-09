Paven advarer mod misbrug af kristne symboler i politik, livstidsdømte må ikke date, og antallet af ekstremt varme dage er fordoblet på 30 år

Kære læser

Godmorgen, vi er halvt inde i denne uge, og verden står altså ikke stille, vil dagens Morgensamling igen vise. Det er en tid fyldt med etiske dilemmaer, og vi skal i dag forbi flere eksempler samt en kedelig tendens blandt biavlere.

Morgensamling lægger ud med et emne, der deler vandene, for er det i orden at hjælpe et menneske med at forlade verden eller ej? Mens flere og flere lande indfører aktiv dødshjælp eller udvider gruppen af omfattede patienter, falder opbakningen til en legalisering herhjemme markant. 62 procent af danskerne svarer nej til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp, mens 14 procent svarer ja, og 24 procent svarer ved ikke. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for Kristeligt Dagblad. De seneste fire år er tilslutningen til at indføre aktiv dødshjælp faldet med 10 procentpoint. En af grundene til faldet kan være coronakrisen, for kriser forstærker lysten til at leve, siger tidligere overlæge Ole Hartling, der også har været formand for Det Etiske Råd.

Antallet af ekstremt varme dage er næsten fordoblet siden 1989

Hvis du synes, det er blevet lidt varmere udenfor, så er der noget om det. Måske ikke så meget på disse breddegrader, men mange andre steder - også i Europa - hvor termometeret oftere kravler op på 45 grader og endda over 50. Det viser en analyse fra BBC ifølge Ritzau. Faktisk er antallet af dage med så høje varmegrader fordoblet siden 1980’erne. Gennemsnitligt har der i årene mellem 1980 og 2009 årligt været omkring 14 dage med temperaturer på over 50 grader. De ekstreme varmedage forekommer også i flere områder af verden end tidligere, og de udgør en kæmpemæssig udfordring for menneskets helbred og levevis, skriver BBC.

Dyr skifter form på grund af klimaet

Morgensamling dvæler lidt ved klimaet, for konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer udruller sig allerede foran os. Denne sommer har allerede budt på ekstremt vejr i form af voldsomme brande og vandmasser, men også livet på jorden tilpasser sig, viser et studie fra Deakin University i Australien, som er beskrevet i Kristeligt Dagblad. Forskere peger på, at dyr i fremtiden, på grund af det forandrede klima, vil udvikle større ører. Ligesom længere ben og næb vil blive en fordel, fordi de dele af kroppen er gode til at afgive overskudsvarme.

”I en ikke så fjern fremtid kan vi ende med virkelighedens Dumbo,” siger ph.d. Sara Ryding, som leder studiet. Forskerne har kunnet konstatere, at australske papegøjer har fået 4-10 procent større næb siden 1871 i takt med, at temperaturerne på kloden er steget.

Regeringen vil stoppe livstidsfangers muligheder for dating

Det bliver også lidt for hedt i danske fængsler, mener regeringen. Morgensamling skal også en tur bag tremmer, for et af dagens andre dilemmaer handler om fanger og mere præcist personer, der er idømt livstid. For det skal være hårdere for dem at være fængslet, lyder et nyt forslag fra justitsminister Nick Hækkerup (S), som han præsenterer for Folketinget i dag, skriver Ritzau. Et af de i alt seks forslag til at skærpe forholdene for fangerne er at begrænse deres muligheder for at få nye kærester, som man blandt andet har set livstidsfanger som Peter Madsen og Peter Lundin lykkes med fra fængslet. Regeringen vil nu begrænse muligheden for udgang og kontakten med personer, som den livstidsdømte ikke allerede kendte, før vedkommende blev fængslet. Og det gælder altså også dating. Ekspert i menneskerettigheder ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter mener, at forslaget griber ind i fangens privatliv.

Forsvarschef fratog Trump mulighed for at beordre atomangreb

Fake news og landsforræderi. Sådan reagerer den tidligere amerikanske præsident Donald Trump selv på de nye oplysninger, der er kommet frem i en bog om hans sidste tid som præsident efter valget i USA i november 2020. For efter den temmelig tumultariske periode efter valget og stormløbet på Kongressen sørgede USA's daværende forsvarschef, Mark Milley, angiveligt for, at Trump ikke ville kunne indlede militærangreb i sine sidste dage i Det Hvide Hus. Det skriver den kendte journalist Bob Woodward og hans kollega Robert Costa fra The Washington Post i deres kommende bog, "Peril", ifølge det amerikanske medie CNN.

Konservative vil gentænke folkeskolen

Vi springer tilbage til Danmark, hvor folkeskolen skal indrettes på en helt anden måde, der sikrer større interesse for erhvervsuddannelserne. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, foreslår, at elever i de ældste klasser skal have mulighed for at skifte skoledagen ud med en arbejdsdag. Der skal nemlig sættes tidligt ind, så alle elever ikke ender med at vælge først gymnasiet og senere universitetet, siger Søren Pape Poulsen i et interview med Avisen Danmark. Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere peget på mangel på faglært arbejdskraft som en af Danmarks største udfordringer. Frem mod 2030 vil der mangle op mod 100.000 faglærte ifølge beregninger fra tænketanke, skriver avisen.

Paven kritiserer misbrug af kristendommen

Pave Frans har været på besøg i en række europæiske lande, heriblandt Ungarn og Slovakiet. På rundturen har han blandt andet haft en personlig samtale med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, og efterfølgende under et besøg i Slovakiet i går sagde paven, at man skal passe på med at misbruge kristendommen i et politisk ærinde. Det skriver The New York Times. Han hentyder ifølge den amerikanske avis til nationalistiske kræfter i Europa, der anvender korset som et politisk værktøj.

“Vi må ikke reducere korset til et middel, hverken som et politisk symbol eller et religiøst eller socialt statussymbol,” sagde pave Frans blandt andet uden at sætte ord på, hvem budskabet konkret var rettet imod. Men The New York Times skriver, at Viktor Orbán har anvendt Ungarns kristne rødder og identitet i sin nationalistiske politik om blandt andet immigration.

Træt af interne bijob

Det er træls at være biavler i disse dage, for der er nogle med lidt for lange fingre, som stjæler bistader. Danmarks Biavlerforening har igennem flere år fået meldinger om tyveri af bier, honning eller hele stader. Senest er det gået ud over et par i Viborg, der har været biavlere i over 40 år og aldrig oplevet noget lignende. Alle deres 16 bistader er blevet stjålet.

Men hvem kunne finde på at stjæle 1,5 millioner bier? Hverken biavleren selv, Danmarks Biavlerforening eller den lokale biinspektør, Vagn Thorsen, som er udpeget af Landbrugsstyrelsen og tilknyttet Aarhus Universitet, er i tvivl. Det er en eller flere personer med brancheindsigt, lyder det nu i Morgenavisen Jyllands-Posten.

”Det kræver viden om bierne, udstyret og staderne at fjerne dem. Det vil en lægmand næppe kaste sig ud i – af indlysende årsager,” siger biinspektøren.

