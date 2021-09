Paven kritiserer Afghanistan-exit, luftforurening dræber flere end cigaretter, krig og aids, og så er Danmark godt på vej mod VM

”Det er helt utroligt!” Det, som en kommentator i aftes var så begejstret over, vender Morgensamling tilbage til senere, men først skal vi rulle bolden forbi nogle af dagens store nyheder fra en noget anden arena.

Vi lægger ud med USA, hvor en helt central værdipolitisk kamp lige nu handler om abortmuligheder for kvinder. I staten Texas er en ny lov, der trådte i kraft i går, blevet mødt med heftig kritik, senest også fra selveste præsident Joe Biden. Loven forbyder abort efter sjette graviditetsuge og undtager heller ikke graviditeter efter voldtægt og incest. Biden mener, at loven er i strid med den forfatningssikrede ret til abort og siger, at hans regering vil "beskytte og forsvare den ret". Præsidenten peger på, at loven også "på forfærdelig vis" åbner for, at private borgere kan lægge sag an mod enhver, som de mistænker for at have hjulpet en anden person med at få en abort.

New Zealand lukker ned efter et smittetilfælde

Kampen mod coronasmitten er meget forskellig fra land til land. Herhjemme er landet nu stort set fuldt genåbnet, og danskerne kan fejre friheden på beværtninger helt til klokken 05. Som Kristeligt Dagblad kunne berette i går, føler kun en ud af fire danskere sig personligt ramt af sygdommen eller økonomiske konsekvenser af den. Coronaen har til gengæld ikke sluppet grebet i Norge, hvor der er 1796 nye tilfælde med coronavirus, det højeste antal i landet under pandemien. Meget af stigningen skyldes øget smitte i skolerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og på den anden side af kloden, i New Zealand, er landet nu lukket ned igen, så nu må folk kun forlade deres hjem for at købe mad og medicin. Det sker, efter at man har konstateret blot et enkelt tilfælde af smitte med den særlige deltavariant hos en 58-årig mand fra Auckland. Dermed tog premierminister Jacinda Ardern en drastisk beslutning, som drejer landet i en noget anden retning end eksempelvis Danmark, der sætter sin lid til vaccinernes modstandsdygtighed.

Godt nyt for alle, der har fået to stik

Apropos vacciner, som har været til debat herhjemme, fordi mange smittede faktisk har fået to stik, så er der her godt nyt at hente. Et britisk studie viser nemlig, at færdigvaccinerede har 73 procent mindre risiko for at blive indlagt på hospitalet, hvis de bliver smittet. Og for voksne, der har modtaget to stik med en coronavaccine, er risikoen for langtidsvirkninger efter covid-19-smitte næsten halveret. Forskerne har med hjælp fra en app analyseret oplysninger om symptomer, test og vaccinestatus fra flere end to millioner mennesker mellem 8. december 2020 og 4. juli i år.

Hver fjerde hjemløs er over 50 år

Morgensamling skal en tur på gaden, for her kæmper nogle mennesker også for at få mad og finde et sted at sove. En af dem er Mette Lamsin, der har været hjemløs i flere perioder. Hun er dermed blandt gruppen af hjemløse over 50 år, som har været voksende de seneste 10 år og nu udgør en fjerdedel af alle hjemløse, viser en ny undersøgelse, som man kan læse om i Kristeligt Dagblad. Denne gruppe har omfattende sociale og helbredsmæssige problemer, og der mangler indsatser, som kan hjælpe dem ud af hjemløshed, fremgår det af rapporten fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. Kristeligt Dagblad har mødt Mette Lamsin, som har været hjemløs i lange perioder, efter hun blev skilt i 2014. I dag venter hun på at få en bolig, og så har hun fået job på et plejehjem.

”Min oplevelse er, at man skal være meget aktiv og selv foreslå løsninger for at få hjælp. Jeg tror, det kunne have hjulpet mig, hvis jeg havde fået hjælp allerede dengang, jeg stod på banegården i Ringsted,” fortæller hun.

Paven kritiserer Afghanistan-exit

Krigen i Afghanistan er slut for USA og landets allierede. Onsdag forlod den sidste amerikanske soldat som bekendt Afghanistans hovedstad, Kabul, hvilket blev foreviget på et nu ikonisk foto af generalmajor Chris Donahue, der er gået verden rundt. Selv kalder præsident Joe Biden USA’s tilbagetrækning for en succes, men det billede genkendes ikke af hverken politiske modstandere i USA og af mange andre uden for landet. Blandt de kritiske stemmer er nu også pave Frans. I et radiointerview gennemført i Vatikanet, som også handler om pavens tilstand efter en operation i juli, kritiserer Paven de vestlige landes engagement i Afghanistan, som udstillede problemet med forsøget på at eksportere vestlige værdier. Pave Frans siger også, at ”alle udfald ikke var taget i betragtning,” da USA forlod landet. I Interviewet opfordrer han alle katolikker til at bede for afghanerne og vise solidaritet med dem.

Luftforurening dræber flere end cigaretter, krig og aids

Morgensamling tager et blik på en anden slags kamp, nemlig kampen mod klimaforandringerne. For mens der bliver brugt mange ressourcer på at få folk til at holde op med at ryge, på at bygge våben og føre krige og bekæmpe sygdomme som corona og hiv – så er alle disse nævnte områder til sammen ikke noget i sammenligning med menneskehedens største dræber: forurening. Luftforurening dræber hver år mange flere, viser en ny rapport ifølge CNN. I lande, hvor luftforureningen er over den grænseværdi, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har defineret, skæres i gennemsnit 2,2 år af befolkningens liv. I Indien, der har den værste forurening, er der tale om næsten seks år, viser rapporten Air Quality Life Index (AQLI).

Dagens lytteanbefaling: Med Stender tilbage i sengen

Så skal vi til noget lidt sjovere, inden vi runder af, nemlig den aktivitet, der fører til mere liv på Jorden. Sex. Det er der skrevet meget om, men en bog herhjemme har ført forfatteren ud i noget af et stormvejr. I 2010 udkom bogen ”Med Gud i Sengen” af præst Poul Joachim Stender, som blev mødt af massiv kritik i den kirkelige verden. Hvad betød det for Stender? I podcasten ”Tro om” genbesøger han, sammen med vært Philip Christoffersen, den sag. Hvis han skulle skrive den om, ville han gøre nogle ting anderledes for at få budskabet frem – nemlig at erotik, spiritualitet og Gud hører sammen, og at man skal fokusere på Bibelens ja’er til sex i stedet for dens nej’er. Lyt til podcasten ved at klikke her.

Danmark ruller bolden mod VM

Og så når vi endelig i mål, for hvad var det, der var så ”utroligt”, at en tv-kommentator på Kanal 5 i går brød ud i ren anerkendelse af det, han kiggede på? Hvis du ikke har gættet det endnu, så er det jo Danmarks fodboldlandshold, der i går kom et skridt nærmere verdensmesterskaberne i Qatar næste sommer. Nogle kan måske stadig huske, hvordan det gik herrelandsholdet til EM i juni, hvor Danmark endte i semifinalen. Vi tabte godt nok til sidst mod England, men indsatsen på grøntsværen var imponerende, og lignende takter blev udfoldet i Parken i aftes mod Skotland, hvor det danske landshold vandt 2-0. Vi har et af Europas allerbedste landshold, lyder det blandt andet i Politiken.

”I 2021 er der blevet skabt en ny magisk tid i dansk landsholdshistorie,” lyder analysen. Det er blevet til fire sejre i fire kampe til kvalifikationen til VM. Næste opgave for Danmark er udekampen mod Færøerne i VM-kvalifikationen på lørdag.

Støjberg-retssag begynder i dag

I øvrigt er det i dag, at Danmarks sjette rigsretssag begynder og omhandler folketingsmedlem Inger Støjberg, som kan dømmes for som minister at have været ansvarlig for tvangsadskillelse af asylpar i 2016. Følg udviklingen i sagen på k.dk.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.