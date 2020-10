Peberspray dukker op i nattelivet - men ikke mod hjemmerøvere

I alt er 62.414 peberspray importeret til salg i Danmark. Justitsminister vil igen gøre det ulovligt.

Politiet finder oftere peberspray i lommen på ballademagere i nattelivet, efter at det blev lovligt at købe et sådant våben i Danmark til selvforsvar og brug i hjemmet.

Det siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Rigspolitiet.

- Politiets oplevelse er, at besiddelse af peberspray på offentlige steder forekommer oftere efter lovændringen i 2019.

- Der, hvor vi har set det, er særligt i nattelivet og ved voldelige overfald og uro i nattelivet. Der er meget få sager, hvor peberspray har været anvendt som våben, men besiddelsen af dem ser vi oftere, siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nu igen sætte en stopper for salget.

1. januar 2019 trådte den nye lov om peberspray ellers i kraft. Den gav danskere lov til at købe en peberspray hos en godkendt forhandler og have den stående i eget hjem. Peberspray må kun anvendes i selvforsvar.

Der kan være rigtig mange eksemplarer i omløb.

Ifølge politiets våbenafdeling har danske forhandlere i hvert fald importeret i alt 62.414 peberspray til salg i Danmark.

Hvor mange af dem, der så rent faktisk er blevet solgt, kan politiet ikke oplyse.

Intentionen bag loven var især, at almindelige borgere kunne have et forsvar mod hjemmerøvere.

Men netop det er der endnu ingen eksempler på, fortæller Lisbeth Fried.

- Vi har kendskab til, at peberspray er anvendt i et mindre antal af sager i hjemmet. Men i alle de sager, vi kender til, har personerne haft kendskab til hinanden.

- Så der har ikke været nogen hjemmerøverier, efter hvad politiet er blevet orienteret om, hvor peberspray er blevet anvendt, siger Lisbeth Fried.

Politiet kender ikke heller ikke til, at peberspray er brugt i nødværgesituationer i det offentlige rum.

Politikredsenes erfaringer med, hvordan det kradse våben er blevet brugt siden 1. januar 2019, er opsamlet i en rapport.

Det er på baggrund af rapporten, at justitsministeren mener, at loven skal rulles tilbage.

Han vil dog fortsat lade udsatte personer bære peberspray i det offentlige rum. Det kan eksempelvis være ofre for stalking.

Loven blev indført under den tidligere blå regering. Socialdemokratiet stemte dengang imod. Både V og DF vil bevare loven, mens SF, R og EL bakker ministeren op.

/ritzau/