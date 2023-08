Pelle Dragsted bliver ny politisk ordfører for Enhedslisten

For første gang i partiets historie skal en mand være politisk ordfører for Enhedslisten.

Pelle Dragsted afløser Mai Villadsen som politisk ordfører for Enhedslisten.

Det siger han i en video på YouTube.

- I dag har folketingsgruppen valgt mig som ny politisk ordfører for vores parti.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for og stolt over. Men også lidt nervøs over at skulle følge efter det fantastiske arbejde, som Johanne, Pernille og ikke mindst Mai har gjort, siger Dragsted med henvisning til sine forgængere.

Siden 2009 har Enhedslisten haft en politisk ordfører. Og det har indtil nu altid været en kvinde. Først var det Johanne Schmidt-Nielsen fra 2009 til 2016, dernæst var det Pernille Skipper fra 2016 til 2021, hvor Mai Villadsen tog over.

Villadsen er glad for, at Dragsted overtager posten som politisk ordfører.

- Jeg er helt utrolig glad for at kunne give stafetten videre til dig, Pelle. Alle, der kender dig, ved, hvor engageret og visionær du er.

- Du bruger de fleste af dine vågne timer på at diskutere politik og flytte holdninger, siger Villadsen på et pressemøde.

Enhedslisten har hverken en formand eller politisk leder, og derfor er det partiets politiske ordfører, som eksempelvis er med ved partilederdebatter.

Dragsted er længe blevet anset som en potentiel arvtager for Villadsen som politisk ordfører. Villadsen stopper i Folketinget ved næste valg grundet partiets rotationsprincip. Da hun samtidig er gravid, var det ventet, at Enhedslisten skulle finde en ny politisk ordfører i år.

Dragsted er en permanent afløser for Villadsen, som altså efter endt barsel ikke kommer retur i Folketinget som politisk ordfører.

Han langer på pressemødet, hvor han præsenteres i sin nye rolle, ud efter SVM-regeringen og i særdeleshed Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi har en regering, der vil prioritere pengene på skattelettelser til ejendomsspekulanter og virksomhedsarvinger frem for tryghed og værdighed i vores velfærd. Det tror jeg, at mange er frustrerede over og synes er urimeligt, siger han.

Nyvalgte Dragsted trådte direkte ind i Enhedslistens ledelse i folketingsgruppen efter folketingsvalget sidste år. Ved valget 1. november sidste år gik Enhedslisten tilbage fra 13 til 9 mandater.

Han fik 14.129 personlige stemmer i Københavns Storkreds, en traditionel Enhedslisten-højborg. Han var dermed Enhedslistens største stemmesluger ved valget.

Helt grøn i Folketinget er Dragsted ikke. Enhedslistens rotationsprincip gjorde, at Dragsted selv stoppede i Folketinget ved valget i 2019.

Han sad i Folketinget i en enkelt valgperiode fra 2015 til 2019. Men forinden havde han i nogle år arbejdet for Enhedslisten som blandt andet politisk rådgiver. Det tæller også med i forhold til rotationsprincippet.

Dragsted oplyser, at han er blevet valgt af en enstemmig folketingsgruppe.

