Penge fra Lindholm-projekt skal medfinansiere politiforlig

277 millioner kroner fra det tidligere planlagte udrejsecenter skal være med til at styrke dansk politi.

Midler, som var sat af til at gennemføre projektet om et udrejsecenter på øen Lindholm, skal i stedet være med til finansiere det nye politiforlig.

Det viser en oversigt over økonomien i regeringens udspil, som justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterede mandag.

Det var den daværende VLAK-regering som præsenterede forslaget om Udrejsecenter Lindholm i 2018. Det blev støttet af Dansk Folkeparti.

Udrejsecentret skullet have været til udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere, som havde begået særlige former for kriminalitet.

Planerne blev dog standset sidste år af den dengang nyudnævnte S-regering. Derfor er Udrejsecenter Lindholm aldrig blevet realiseret.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener, at det er naturligt, at pengene i stedet går til politiet.

- Det er klart, at når vi har en ambition om at investere væsentlig flere penge i dansk politi, uddanne flere betjente, få flere betjente tættere på borgerne, og få et politi, som er endnu dygtigere til at håndtere økonomisk, it- og bandekriminalitet, så koster det nogle penge.

- Når der så står en sådan reserve fra et projekt, der ikke bliver til noget, så giver det jo god mening at bruge pengene på et andet formål, siger Jeppe Bruus.

I oversigten fremgår det, at "Uudmøntede midler fra den tidligere "Lindholmreserve" skal give 121 millioner kroner i 2021 og 156 millioner kroner i 2022.

Også Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at det er en rigtig god idé at lade midlerne fra Lindholm medfinansiere det nye forlig.

- Jeg vil meget hellere have flere politibetjente, altså mere lokalt politi, hjælp til voldtægtsofre, styrkelse af indsatsen mod økonomisk kriminalitet, end jeg vil have en mærkelig udlændingeø, siger hun.

Samme opbakning kommer fra De Radikale, som ifølge retsordfører Kristian Hegaard "aldrig har været tilhængere af Lindholm-projektet".

- Så at de penge kan få nogle andre ben at gå på, som eksempelvis skaber mere tryghed i lokalområderne, og at der kommer mere synligt politi, det ser vi som et langt bedre formål at bruge de penge på end at føre symbolpolitik og sætte mennesker ud på en øde ø.

/ritzau/