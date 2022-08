Der er trods alt penge at forhandle om til indsatser på det psykiatriske område i regeringens finanslovsforslag, siger psykiatri-professor

Penge til psykiatrien i sparelov: ”Et lille plaster på et meget stort sår”

Finansminister Nicolai Wammen vidste godt, at han ikke var julemanden, da han onsdag over frokost præsenterede regeringens forslag til en finanslov for 2023.

”Vi er helt opmærksomme på, at vi ikke med denne finanslov kommer til at løse alle de problemer, der er,” sagde han fra sin talerstol om de midler, regeringen ønsker at give til det psykiatriske område.