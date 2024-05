Pengeproblemer får Enhedslisten til at droppe fysisk årsmøde

Der er tidligere blevet brugt mange timer på at debattere i Enhedslisten, når partikammeraterne har mødtes til årsmøde. Men i år bliver første gang foruden coronatiden, hvor de rød-grønne i stedet mødes virtuelt.

Det skyldes, at partiet har stort underskud, som i 2022 var på næsten 4,7 millioner kroner.

Derfor dropper partiet fysiske møder hvert andet år, og det ærgrer politisk ordfører Pelle Dragsted.

- Jeg havde da helt klart ønsket mig et årsmøde, hvor jeg kunne mødes i en stor sal med alle de dejlige medlemmer af Enhedslisten. På den måde er jeg en politisk cirkushest, og det lugter lidt mindre af savsmuld på den her måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er en konsekvens af, at vi lige efter valget stod i en svær situation, siger Pelle Dragsted.

I stedet skal socialisterne hjemmefra logge ind på Microsoft Teams, som debatten foregår via.

Det blev vedtaget på årsmødet i 2023, at partikammeraterne kun mødes hvert andet år. Partiet har budgetteret med, at der kan spares 800.000 kroner på at holde årsmødet digitalt i 2024.

Et mindretal forsøgte på årsmødet sidste år at holde fast i de fysiske møder, men blev nedstemt.

I 2022 var underskuddet på 1,5 millioner kroner mere end ventet, og det har medført markante besparelser herunder fyringer. Det skyldes dels et dårligt valg, dels en dårlig styring af økonomien.

Pressen har tidligere været inviteret med til årsmøderne, hvor medierne har kunnet møde baglandet og rapportere. Men pressen får ikke mulighed for at følge debatten i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om vedtægternes bestemmelser formelt overholdes, er der noget, der går tabt, mener lektor i statskundskab på Københavns Universitet Karina Kosiara-Pedersen, der forsker i blandt andet partier.

- Det er en udfordring, fordi der ikke er samme sociale samvær og mulighed for at smalltalke og i det hele taget være sammen med ligesindede, og det er en vigtig drivkraft for det politiske engagement, siger hun.

Hun kalder det et godt eksempel på, hvordan de politiske partiers organisationer i stigende grad bliver digitaliseret, og at medlemsdemokrati koster en del penge, men at det er det, som får et parti til at fungere.

- Hvis det sker fast, er der en del af fællesskabet, der får svært ved at overleve, siger hun.

/ritzau/