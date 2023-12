PensionDanmark vil droppe sine aktier i konfliktramte Tesla

PensionDanmark vil sælge sine aktier i den amerikanske bilproducent Tesla.

Det oplyser pensionsselskabet i et skriftligt svar til DR onsdag.

Meddelelsen kommer, efter at 3F Transports formand, Jan Villadsen, opfordrede PensionDanmark til at droppe sine Tesla-aktier, hvis ikke producenten indgår en overenskomst med Teslas værkstedsmedarbejdere i Sverige.

- Set i lyset af, at konflikten nu spreder sig til Danmark samt Teslas seneste meget kategoriske afvisninger af at tegne overenskomst i noget land, er vi kommet til den konklusion, at vi som investorer aktuelt næppe har mulighed for at påvirke selskabet, skriver PensionDanmark.

Ifølge Frihedsbrevet har pensionsselskabet aktier i Tesla for 400 millioner kroner.

Siden oktober har Teslas værksteder i Sverige været ramt af en strejke, fordi bilproducenten ikke vil indgå en overenskomst med de svenske ansatte.

Medarbejderne er repræsenteret af den svenske fagforening IF Metall, som kræver, at de ansatte dækkes af en overenskomst lige som de fleste andre værksteder i Sverige.

Den danske fagforening 3F Transport har varslet sympatiaktioner til fordel for IF Metall inden for to uger.

Også Norges største fagforbund, Fellesforbundet, vil sætte gang i en boykot mod Tesla, hvis ikke producenten senest 20. december har indgået en overenskomstaftale i Sverige.

Svenske havnemedarbejdere har også tilsluttet sig den skandinaviske boykot. De nægter at losse Tesla-biler.

Alligevel er der blevet indregistreret dobbelt så mange biler fra Tesla i Sverige i november som i oktober, skrev Fagbladet 3F på sin hjemmeside.

Imens har PostNords svenske afdeling nægtet at fragte nummerplader for Tesla. Det har fået Tesla og bilproducentens ejer, Elon Musk, til at anlægge sag mod Sveriges transportstyrelse.

På det sociale medie X, som Elon Musk også ejer, kaldte han i november konflikten for "vanvittig".

